El mecenas Jorge Pérez, interesado en contar con un espacio permanente en Madrid que pueda acoger parte de su colección

El mecenas y filántropo argentino-estadounidense Jorge Pérez ha expresado este sábado su interés por contar con un espacio permanente en Madrid que pueda acoger parte de su colección, considerada entre las más importante de arte contemporáneo latinoamericano, africano y estadounidense. Así se lo ha trasladado al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, durante la visita que éste ha cursado al Espacio 23 que este empresario y filántropo tiene en Miami. Nacido en Argentina de padres cubanos y criado en Colombia antes de emigrar a Estados Unidos, Pérez atesora una importante colección de arte contemporáneo con sede en esta ciudad de Florida, donde además del Espacio 23 es el principal benefactor del aniguo Museo de Arte de Miami, entidad pública fundada en 1984 que desde 2011 se rebautizó precisamente a Pérez Art Museum y cuenta con numerosos fondos del coleccionista. Miembro del Consejo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía --al que ha donado tanto obras como dinero para adquirir otras-- y promotor de la exposición 'Territorios', que exhibe parte de sus piezas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Pérez reconoce que, después de Miami, Madrid es su ciudad favorita y ha expresado su deseo de poder "reforzar" con vínculo con la capital, que visita "unas tres o cuatro veces al año", permitiendo que en ella pueda mostrarse su colección. "Es un arte que quizás muchas veces no llega a Madrid de una forma permanente", ha indicado, al tiempo que considera "sumamente importante" fortalecer este "vínculo" entre sus fondos y la capital de España, capital no sólo política, ha advertido, sino también "cultural". Así, reconoce que ha hablado de ello con el museo nacional, aunque se "muy poco" y señala que su deseo sería contar con "un espacio" en Madrid "donde pudiera venir una parte" de la colección --formada por más de 7.000 piezas-- que iría rotando. "Sería muy lindo tener algo en Madrid", ha sentenciado. Pérez tampoco ha escatimado halagos para la importancia de Madrid como lugar de reunión de importantes galerías, así como de su feria ARCO Madrid, que sitúa entre las tres más importantes de arte, pero sin duda "como la más divertida". "Me divierto muchísimo más en Madrid que en Basilea", ha admitido en detrimento de la ciudad suiza, cuya cita con el arte contemporáneo goza de gran prestigio. Tras señalar que el futuro de este proyecto "dependería de Madrid", subraya que "se crearía un espacio sumamente importante" y lo compara con la relevancia del Thyssen-Bornemisza, como ejemplo de colección privada elevada a museo nacional. LA COMUNIDAD RECOGE EL "GOZOSO GUANTE" Después de conocer este ofrecimiento, Mariano de Paco ha recogido este "gozoso guante" y ha subrayado la relevancia de establecer "puentes" entre la Comunidad de Madrid y Miami. "La unión está ya trazada, la colaboración también y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para conseguirlo porque, como decíamos antes y hemos dicho en todo momento, todo el mundo quiere venir a Madrid y Madrid quiere que el arte y la cultura sigan llegando a raudales". En el Espacio 23 se encuentra haciendo su residencia la artista textil sevillana Irene Infantes, Premio Estampa 2023 de la Comunidad de Madrid, quien mostrado su obra y el taller en el que realiza sus trabajos aquí en Miami a la comitiva de la Comunidad. Infantes ha subrayado la relevancia que para su carrera ha tenido acceder a esta residencia, para la que los artistas no se pueden presentar, sino que es el propio espacio el que los contacta, así como las sinergias establecidas con la propia sociedad de Miami. Antes de visitar el Espacio 23, Mariano de Paco ha conocido también --en el marco de su viaje a la ciudad de Florida para promocionar Madrid como destino-- el Pérez Art Museum, donde ha subrayado la "capacidad transformadora" del arte en la sociedad. De Paco ha aprovechado también para reivindicar el relevancia de otro museo de arte contemporáneo como el Centro Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, de titularidad autonómica en la Comunidad y que extiende la cultura más allá de la capital, ha enfatizado. Un CA2M que en sus 16 años ha promovido muestras y actividades con 35 instituciones de países de Europa, América Latina y Asia, y que atesora una colección de más de 3.000 obras. Sólo en el primer semestre de 2024, el museo recibió la visita de 40.000 personas.

