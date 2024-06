Joselu: "Morata sería estrella mundial en otra selección"

Donaueschingen (Alemania), 29 jun (EFE).- Durante la Eurocopa 2024, el primer gran torneo que disputa Joselu Mato con la selección a sus 34 años, ha tomado la decisión más difícil de su vida, renunciar a su gran sueño. Se marcha del Real Madrid en busca de nuevos retos y un futuro asegurado en Catar. Nada le descentra de su cita con Georgia y antes, en una muestra de lo que se respira dentro, elogia al jugador que le deja en el banquillo: "Morata sería estrella mundial en otra selección".

A Joselu lo mejor de su carrera le ha llegado en la recta final. Hace un año no creía la puerta que se abría para regresar al Real Madrid. 18 goles después, tras saborear el regalo de vestirse de héroe con un doblete al Bayern que dio la clasificación a la final de la 'Champions', tras pasar de celebrar en la grada la decimocuarta a protagonizar en el campo la decimoquinta, siente que es el momento de un difícil adiós y pone rumbo al Al-Gharafa.

Explica sus razones en una entrevista con EFE. Cómodo en la charla, natural, con la tranquilidad de quien se ha quitado un peso de encima con una difícil decisión y por sentir el trabajo bien hecho. Le llevó a la Eurocopa, donde pide mesura con España enfocando los octavos y sin pensar en Alemania, Francia o Portugal en el camino más difícil a la gloria.

Pregunta: ¿Cómo explica un madridista de corazón su decisión de abandonar el Real Madrid teniendo una propuesta de un año de contrato?

Respuesta: Ha llegado el momento, simplemente agradezco al Real Madrid por el mejor año de mi vida. He cumplido con creces el sueño de jugar en el equipo de mi vida, desde pequeño, conseguir goles en el Bernabéu, ganar títulos. Ha sido una decisión muy complicada, mucho tiempo pensándola y al final consideramos que es la mejor opción. Está muy pensado con mi familia y con la gente que me rodea. Me ha costado mucho tomarla, pero es la correcta.

P: ¿Impera lo deportivo por la dificultad de jugar en el Real Madrid con la llegada de Mbappé y Endrick o lo económico por una propuesta irrechazable con 34 años?

R: Quiero seguir compitiendo y tengo la oportunidad de firmar casi tres años en una liga como Catar, que es muy competitiva, está firmando jugadores con presencia a nivel europeo, es una liga que está en crecimiento y tengo la sensación de seguir compitiendo. Está claro que con la edad que tengo asegurarme este contrato es importante para el futuro de mis hijos. Es una ciudad donde mis hijos pueden criarse muy bien y era importante tomar una decisión alrededor de mi familia.

P: Retrocedemos un año en el tiempo. Su móvil suena con el nombre de su representante en la pantalla. Le dice que le quiere el Real Madrid. ¿Se lo cree?

R: No me lo creía. Todo sucedió después del trágico descenso con el Espanyol, no tenía ningún tipo de información antes, por mucho que se haya dicho por ahí. Unos días después recibo esa llamada. Es una opción que sinceramente no contemplaba que pudiese seguir adelante y cuando se encamina es el sueño de cualquier madridista. Muy orgulloso por todo lo que me llevó hasta ahí.

P: Pasó de vivir en la grada la conquista de la decimocuarta a protagonizar en el campo la decimoquinta, además con dos goles claves para el acceso a la final ante el Bayern.

R: Me he considerado madridista desde niño y la oportunidad que he tenido de jugar en el Madrid y vivir esos momentos es algo que no olvidaré jamás en mi carrera. Esos dos goles nos llevaron a otra final para conseguir la Champions y son momentos muy especiales, pero me quedo con todos. Desde el primer día que pisé Valdebebas en mi presentación, el primer día que volví a jugar en el Bernabéu, volver a jugar con los mejores del mundo... eso es impagable. Lo recordaré toda mi vida como el mejor momento de mi carrera.

P: En su adiós, ¿a quién le está más agradecido?

R: Estoy agradecido al presidente Florentino Pérez y a José Ángel porque fueron claves para mi vuelta, a mi representante y a mi mujer, que ha estado al pie del cañón todos los días. Son personas muy importantes en mi vida que me han hecho posible cumplir mi sueño.

P: ¿Ancelotti pasa a estar en el top de técnicos que ha tenido?

R: He tenido muchos y hay diferentes momentos en una carrera que son importantes dependiendo del entrenador. Toril fue el que me dio la oportunidad en el Castilla de vivir un ascenso y hacer un año increíble que me impulsó a jugar en Primera división, Mourinho me hizo debutar en Primera. Ancelotti ha sido una pieza fundamental para el rendimiento que he tenido este año, la confianza que me ha dado, y Luis de la Fuente es otro fenómeno que me dio la oportunidad de jugar con la absoluta y ahora vivir una Eurocopa.

P: ¿No le motivaba competir con Mbappé y Endrick?

R: No era competir, sabía que vienen grandes jugadores con un recorrido futbolístico inmenso y que con el fichaje de Mbappé y Endrick era mi momento para poder salir. El club está en manos de grandísimos futbolistas, en un proceso de crecimiento y de jugadores que los más veteranos se están yendo también. El mejor club del mundo siempre se ha rodeado de los mejores y seguramente sigan haciendo historia.

P: La dinámica en la selección española es tan positiva que Nacho y Joselu han firmado en plena Eurocopa con otros equipos sin que haya ningún incendio. En otra época se habría liado en plena competición...

R: Pero creo que estamos en un periodo de mercado complicado para algunos jugadores, no soy el único que vive esta situación en este momento y hay que ser profesional, entender todo tipo de situaciones de los futbolistas. A pesar de todo lo que ha sucedido, yo he cumplido estos días, he dado lo máximo por mi selección y mi objetivo es conseguir la Eurocopa. El día a día en la selección es muy bueno y no tiene por qué afectar a nuestro rendimiento.

P: ¿Habéis logrado que no afecte?

R: Para nada, hemos hecho una fase de grupos increíble, todo el grupo ha estado al cien por cien, hemos participado todos dando el máximo que cada uno tenía y con el objetivo de estar en octavos.

P: ¿Entiende que haya gente que no comprenda su decisión y le sorprenda el adiós de Kroos en el mejor año de su carrera o irse Nacho tras la temporada que más ha jugado?

R: Seguramente mi situación no la entienda mucha gente, pero son decisiones que uno tiene que tomar. No ha sido nada fácil, he visto a mi mujer muy afectada porque lo que hemos vivido este año nunca en nuestra vida lo habíamos vivido, pero creíamos que era el momento y las ganas de seguir compitiendo, viendo que en Catar hay grandes fichajes de equipos europeos es lo que ahora mismo me llama la atención.

P: Se marcó como reto este curso mejorar los 17 goles del curso pasado y logró 18. ¿Qué nota se pone a la temporada?

R: Me pongo una nota alta, al final no es fácil hacer 18 goles en el Real Madrid y la nota tiene que ser alta para toda la plantilla consiguiendo tres títulos. Personalmente, creo que he hecho una temporada muy buena y esperemos que pueda acabar de la mejor manera consiguiendo la Eurocopa.

P: ¿Por qué no están brillando las grandes estrellas en la Eurocopa?

R: No hay que fiarse, ahora vienen los partidos difíciles, que son a vida y muerte, y está claro que los jugadores con gran calidad seguramente sacarán todo lo que tienen en sus partidos. Nuestro día a día es muy bueno y nos centramos en nosotros. Tenemos un lado del cuadra bastante complicado, pero la mentalidad que tenemos es muy buena.

P: ¿Qué pensabais cuando nadie situaba a España entre las favoritas?

R: Tiempo al tiempo, nosotros pensábamos en hacer nuestro trabajo, cumplir con el primer objetivo, que era estar en octavos. Otras selecciones su objetivo era mirar mucho más adelante, pero nosotros lo más importante era ir partido a partido. Hemos hecho una fase de grupos muy buena y solo nos centramos en octavos. Lo que venga más adelante, ya vendrá.

P: ¿Cómo asume el rol que le está tocando desempeñar?

R: Bien, lo importante es la oportunidad de estar aquí. Sé que sumo desde mi lado. Todos los jugadores somos importantes, el míster nos lo transmite todos los días. No es importante ahora mismo ver quien juega más y quien menos. Somos un grupo que va unido a todo y estamos preparados para entrar al campo y solucionar o no el partido.

P: Es bueno ver que ha calado esa forma de pensar de Luis de la Fuente y que todos la defienden. Da la impresión de que no hay egos dentro.

R: No, la verdad es que es un ambiente muy sano. Estamos todos de coña con todos, nos hacemos bromas y putadas, no hay ninguno que salte más que otro. Lo más importante en una competición como una Eurocopa tan larga es el día a día, llevarse bien y que haya buen ambiente.

P: ¿Juega alguien mejor que España?

R: Hemos hecho un fútbol muy bueno, con momentos menos vistosos que otros, pero nuestra idea es la que es y seguiremos a muerte con ella. Ahora vienen los partidos de verdad y vamos a intentar con nuestra filosofía y nuestras armas ganar el máximo número de partidos posibles.

P: Desde dentro se está apuntando a Álvaro Morata como el capitán ejemplo, con un liderazgo muy potente. Desde fuera no da esa impresión.

R: Yo conozco a Morata desde hace muchísimos años y es un privilegio poder jugar con él. Estuvimos juntos dos años en el Castilla y compartir con él delantera en la selección me llena de orgullo por la relación que hemos tenido durante todos estos años. Creo que se le valora muy poco todo lo que ha hecho por su selección, sus números están al nivel del que seguramente en otra selección sea una estrella mundial, para nosotros lo es. Es un grandísimo capitán, persona, amigo, futbolista como demuestra en el día a día y da la sensación de que tiene que hacer 40 o 50 goles por temporada para que se le valore más. Nosotros estamos encantados con él y es un orgullo jugar con él. Desde dentro puede asegurar que es un líder que nos está llevando por el camino correcto.

P: ¿Puede ser negativo tanto favoritismo ante Georgia y pensar que se le goleó hace unos meses?

P: Que va, que va, nosotros sabemos que va a ser otro partido completamente diferente a los de clasificación. Son partidos a vida o muerte, ellos tienen todas las ganas del mundo de clasificarse para cuartos y la mentalidad tiene que ser la misma. Va a ser un partido muy jodido porque ellos tienen jugadores muy peligrosos, sobre todo al contraataque y sabemos la dificultad que tiene jugar unos octavos de una Eurocopa. A un partido todo puede pasar, hay grandísimas selecciones que han pasado a octavos de final y no hay que fiarse de lo que ha pasado. Ahora la gente se mentaliza mucho más porque sabe que si pierde se va a casa y la Eurocopa va a ser muy jodida.

P: España no ha podido tener peor fortuna tras ganarlo todo en un grupo muy difícil. Alemania, Francia, Portugal...

R: Nos gusta jugar contra los mejores. Al final para ganar una Eurocopa tienes que eliminar a los mejores y es el camino que tenemos que hacer.

P: Alemania aparece como reto mayor en una Eurocopa en su país.

R: Nuestro primer reto es Georgia. Ese es el mayor reto.

Roberto Morales