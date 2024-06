El 66 por ciento de israelíes quieren que Netanyahu deje la política

Dos tercios de la población israelí quiere que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, debe dejar la política y no intentar una nueva reelección, según una encuesta. El 27 cree que Netanyahu sí debería concurrir a las próximas elecciones y el 7 por ciento no sabe o no contesta, según el estudio de Midgan e iPanel para la televisión israelí Canal 12. Para los votantes del bloque de derecha y religioso, el 37 por ciento cree que Netanyahu no debe presentarse y el 53 cree que sí debe continuar en el poder. El estudio del Canal 12 y otro sondeo de Canal 13 apuntan a Naftali Bennett (Nueva Esperanza), Avigdor Lieberman (Yisrael Beiteinu), Gideon Saar y Yossi Cohen como posibles relevos de Netanyahu en su campo. Bennett es el preferido por el 30 por ciento de los encuestados, de los cuales el 50 por ciento corresponden a votantes de partidos de la oposición, seguido de Lieberman y Cohen (10 por ciento cada uno) y Saar (4 por ciento). Bennett se retiró de la Polícia en 2022, cuando era primer ministro, tras la caída de su coalición, pero ahora parece dispuesto a regresar. Las encuestas apuntan a que la población lo considera más apto a Bennett que ha Netanyahu. La encuesta revela por otra parte que la mayoría de los israelíes (66 por ciento) apoyan la decisión del Tribunal Supremo, que esta semana ha anulado la exención de hacer el servicio militar que regía hasta ahora para los los ultraortodoxos haredis. El 24 por ciento la rechaza y el 10 por ciento no sabe o no contesta.

