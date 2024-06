Jueves, 27 de junio de 2024 (11:00 GMT)

BOLIVIA GOLPE

Arce agradece a Bolivia y a la comunidad internacional por rechazar la "intentona golpista"

La Paz (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció este miércoles en la noche al pueblo boliviano y a la comunidad internacional por su rechazo a la "intentona golpista" en contra de su Gobierno y reiteró la defensa a la democracia del país. "Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano, que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación, manifestando su rechazo a la intentona golpista, que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generar incertidumbre innecesaria en momentos en los que las y los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país", expresó en sus redes sociales.

BOLIVIA GOLPE

El ministro de Defensa boliviano afirma que Zuñiga fue destituido un día antes de su "golpe fallido"

La Paz (EFE).- El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, dijo este miércoles que el destituido jefe militar Juan José Zuñiga fue cesado la noche del martes, un día antes de efectuar su "golpe fallido" en una acción militar con tanques contra la sede del Gobierno de Luis Arce. "En mi opinión todo se origina en las declaraciones del general Zuñiga en un medio televisivo que es entrevistado. El general hace una serie de declaraciones y el contenido de esta fue compartido con la ministra Maria Nela (Prada) y algunos ministros", indicó Novillo en una conferencia de prensa. En la citada entrevista, Zuñiga habría amenazado con capturar al expresidente de Bolivia y líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019), si este intentaba postularse como candidato presidencial a las elecciones de 2025.

OEA ASAMBLEA

La OEA instala su 54 Asamblea General con la atención en el fallido golpe de Estado en Bolivia

Asunción (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) instaló su 54 Asamblea General en Paraguay con la atención centrada en Bolivia, después del intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Luis Arce. "Los golpes de Estado, que han significado torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y asesinatos, no deben tener nunca más lugar en las Américas. Debemos ser capaces de darle a nuestras democracias las mejores instituciones, las mejores soluciones a la gente. No hay lugar para esto", dijo en su discurso el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

ISRAEL PALESTINA

Más de una treintena de muertos en los ataques israelíes en Gaza de las últimas horas

Gaza/Jerusalén (EFE).- Más de una treintena de personas murieron en los ataques israelíes de las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, que hoy se han concentrado en el centro y norte del enclave palestino. Según fuentes locales, al menos 11 personas murieron en un ataque contra una escuela en el campamento de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza. Además, tres palestinos murieron en un bombardeo contra un grupo de personas al oeste de la localidad, donde se han concentrado gran parte de los ataques israelíes de las últimas horas. También se registraron ataques en Yabalia, en el norte de la Franja, donde murieron al menos 17 personas. Por otro lado, un soldado israelí murió y más de una decena resultaron heridos durante una redada del Ejército en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania ocupada, en la madrugada de este jueves.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 21 niños con cáncer salen de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom

Gaza/Jerusalén (EFE).- Al menos 21 pacientes de cáncer menores de edad consiguieron salir de la Franja de Gaza este jueves, por primera vez a través del cruce de Kerem Shalom, que conecta Gaza e Israel por el sur, en una operación coordinada con la Organización Mundial de la Salud. Según el Ministerio de Sanidad del devastado enclave palestino, los 21 son solo "una gota en un océano" de pacientes, no solo enfermos de cáncer, que necesitan tratamiento en el extranjero. El hospital de la Amistad Turco-Palestina de ciudad de Gaza, el único oncológico de la Franja, dejó de estar operativo por falta de combustible a principios de noviembre, dejando a unos 10.000 pacientes de cáncer de todo el enclave sin posibilidad de tratamiento.

LÍBANO ISRAEL

Al menos 19 muertos en un ataque israelí contra un edificio en el sur del Líbano

El Cairo (EFE).- Al menos 19 personas murieron en un ataque israelí que causó la "destrucción total" de un edificio de dos plantas en la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano, y daños a decenas de viviendas y vehículos colindantes, informó la agencia de noticias estatal libanesa ANN. El ataque tuvo lugar sobre las 22:00 hora local del miércoles, cuando "combatientes enemigos lanzaron un violento ataque aéreo contra un edificio de dos pisos en el barrio de Al Masha, en la ciudad de Nabatieh, y lo destruyeron por completo".

RUSIA EEUU

Rusia asegura que mantiene abiertos sus contactos militares y diplomáticos con EE.UU.

Moscú (EFE).- El viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov afirmó este jueves que Moscú y Washington mantienen abiertos sus contactos militares y diplomáticos, y se comunican de manera "periódica". El diplomático ruso mencionó las recientes conversaciones entre los ministros de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, y Estados Unidos, Lloyd Austin, que calificó de "muy importantes". Además, enfatizó que existen contactos a otros niveles, tanto entre las administraciones presidenciales, como entre los servicios de inteligencia de ambos países. "Eso sucede regularmente", aseguró.

UCRANIA GUERRA

Le Pen avisa de que si llegan al Gobierno Macron no podrá enviar tropas a Ucrania

París (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, advierte de que si ganan las elecciones legislativas y forman Gobierno el presidente, Emmanuel Macron, no tendrá las manos libres en política exterior y de defensa y no podrá enviar militares a Ucrania. En una entrevista publicada este jueves por Le Telegramme, Le Pen subraya que su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, respetará las reglas institucionales sobre las competencias del jefe del Estado, pero según su lectura eso no le permite a Macron hacer lo que quiera y a ese respecto ya le han fijado las "líneas rojas" sobre la guerra en Ucrania.

UCRANIA GUERRA

Rusia dice que ha movilizado a unos 10.000 inmigrantes con ciudadanía rusa

Moscú (EFE).- Unos 10.000 inmigrantes que recientemente obtuvieron la ciudadanía rusa han sido movilizados y enviados a la zona de la "operación militar especial", como Moscú denomina la guerra en Ucrania, afirmó este jueves el presidente del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), Alexandr Bastrikin. "Estamos cumpliendo las disposiciones de la Constitución y de nuestras leyes acerca de las personas que reciben la ciudadana deben tener cartilla militar y en caso de necesidad participar en la operación militar especial", dijo Bastrikin, citado por la agencia Interfax, en un foro jurídico en San Petersburgo. Informó de que el CIR ha establecido en más 30.000 las personas que obtuvieron la ciudadanía rusa y no cumplieron su obligación de inscribirse en los cantones de reclutamiento.

KENIA PROTESTAS

La Policía blinda la sede de la Presidencia de Kenia en previsión de nuevas protestas

Nairobi (EFE).- La Policía de Kenia bloqueó este jueves todas las carreteras que dan acceso a la State House, la sede de la Presidencia en Nairobi, en previsión de las nuevas protestas convocadas esta jornada contra las subidas de impuestos. Los manifestantes habían prometido hacer una marcha hasta la State House para expresar su descontento con el actual Gobierno del presidente William Ruto. Este despliegue se produjo después de que Ruto informara este miércoles de que ha rechazado firmar el polémico proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que provocó las protestas que el martes pasado desembocaron en el asalto del Parlamento por manifestantes y causaron al menos 23 muertos en el país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, telefoneó a Ruto para respaldar su decisión de retirar dicho proyecto de ley.

COREA CONFLICTO

Corea del Norte afirma que probó con éxito un sistema de "ojivas múltiples"

Seúl (EFE).- Corea del Norte dijo que probó con éxito un sistema de "ojivas múltiples móviles", en contradicción con lo dicho por el Sur, que afirma que el misil lanzado falló en pleno vuelo. La agencia estatal de noticias KCNA afirmó que la Dirección General de Misiles del Norte "realizó con éxito una prueba de control de separación y orientación de ojivas móviles individuales". Según KCNA, el test tuvo como meta "asegurar capacidades MIRV", en referencia a las siglas en inglés de vehículo de reentrada múltiple e independiente. EFE

int/jac