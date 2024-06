El Supremo de EEUU anula el acuerdo sobre opiáceos de Purdue Pharma que protegía a la familia Sackler

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado este jueves la nulidad del acuerdo multimillonario que contemplaba una limitación de la responsabilidad de la familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, en la crisis de los opiáceos a cambio de que proporcionasen fondos de compensación y rehabilitación. El acuerdo fue diseñado para permitir a Purdue, responsable del opioide 'Oxycontin', reestructurarse y también proteger a los Sackler de tener que declararse en quiebra a título personal. La familia aceptó pagar 6.000 millones de dólares (5.604 millones de euros) y a renunciar a la propiedad del fármaco. Así, la familia no tendría que encarar futuras demandas de responsabilidad civil. La empresa quería utilizar dicho proceso de quiebra para acabar con miles de demandas, muchas de ellas presentadas por administraciones estatales y locales de todo el país que alegaban que Purdue alimentó una crisis que acabó matando a medio millón de personas al afirmar que su medicamento no era adictivo, al tiempo que incentivaba su prescripción masiva. El fallo del tribunal ha sido ajustado (5-4) y ha contado con el apoyo de cuatro magistrados conservadores y una progresista, mientras que dos de los conservadores y dos progresistas se oponían a la decisión adoptada, incluido el presidente del Supremo, John Roberts. "Los Sackler buscan un alivio mayor que el que normalmente ofrece una exoneración por quiebra, ya que esperan incluso cerrar el paso a las demandas de homicidio por negligencia y fraude, y pretenden hacerlo sin poner nada parecido a todos sus activos sobre la mesa", ha razonado el juez conservador Gorsuch. Del lado contrario, otro magistrado conservador, Brett Kavanaugh, ha emitido un voto particular que tacha el fallo de lesivo para los afectados, que mayoritariamente apoyaron un entendimiento con los Sackler para obtener compensaciones tras años de procesos judiciales. "Las víctimas de los opioides y otras futuras víctimas de agravios a gran escala sufrirán mucho a raíz de la desafortunada y desestabilizadora decisión de hoy", ha lamentado Kavanaugh.

