Colate se queda en blanco al conocer la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

Este jueves se ha llevado a cabo la presentación del libro Paco de Lucia, "El primer flamenco ilustrado" de Manuel Alonso y allí hemos visto a algunos rostros conocidos como Colate, al que llevábamos varios meses sin verle ante las cámaras. Con la simpatía que le caracteriza, le hemos preguntado por toda la actualidad y nos ha confesado cómo se encuentra. Lo primero que le hemos comentado es la ruptura entre sus amigos, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez... y lo cierto es que se ha quedado incrédulo al conocer la noticia: "Yo los he visto súper bien, enamorados ahí en un barco, súper romántico todo... pues no te puedo decir nada porque no sé nada, yo no me lo creo". A pesar de que la modelo ha utilizado sus redes sociales para confirmar la ruptura, el empresario nos aseguraba que ayer mismo estuvo con el jinete y no le comentó nada al respecto: "a Escassi me lo encontré ayer, pero lo vi pues como siempre, muy fuerte, muy grande, muy simpático. Tampoco pude hablar con él porque estábamos en un evento con mucha gente". Disfrutando de su estancia en Madrid junto a su hijo, Colate nos desvelaba que este verano "tengo bastante trabajo, así que me tengo que quedar por aquí y entre mi pueblo, mi maravilloso Pedraza y Madrid, pues ahí estaré". Por último, le preguntábamos si ha ido o se va a animar a asistir a un concierto de Isabel Pantoja, con la que tuvo una gran amistad en 'Supervivientes' y lo cierto es que nos confesaba que "no". Eso sí, reconocía que "la está yendo muy bien. Sí la sigo en Instagram y veo que la está yendo muy bien y la verdad es que me alegra, me alegra".

