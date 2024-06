Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

El Ejército de Corea del Norte ha lanzado este miércoles por la mañana un misil balístico hacia el mar de Japón, una acción que no realizaba desde finales del mes de mayo, y que se enmarca en el continuo aumento de las tensiones en la península coreana. Así lo ha anunciado el Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur, que no ha dado más detalles al respecto, según ha publicado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Pyongyang ya advirtió el lunes de que tomaría nuevas y "abrumadoras" medidas de "disuasión" ante el despliegue por parte de Estados Unidos de un portaaeronaves con armamento nuclear en la península de Corea, una decisión que las autoridades norcoreanas han calificado de "provocación". Cabe destacar que Corea del Norte ha enviado más de 2.000 globos con basura hacia territorio surcoreano en tan solo un mes en respuesta al lanzamiento de panfletos propagandísticos contra el líder norcoreano, Kim Jong Un, a lo que Seúl podría responder con la reanudación de una guerra psicológica a través de retransmisiones de propaganda mediante altavoces en la frontera. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra dado que el conflicto bélico desarrollado entre 1950 y 1953 finalizó con la firma de un acuerdo de armisticio y no un tratado de paz.

