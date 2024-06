Muere un civil tras un ataque ucraniano contra Belgorod (Rusia)

Al menos una persona ha fallecido este martes de madrugada después de que el Ejército ucraniano haya lanzado una oleada de drones contra la región rusa de Belgorod, junto a la frontera común, que además ha dejado dos heridos y numerosos daños en viviendas e infraestructura pública. "Muy a nuestro pesar, por la mañana se ha sabido que ha muerto un civil. Durante un recorrido por el territorio de la región de Belgorod, se ha descubierto una casa particular destruida en el pueblo de Belovskoye. Una anciana ha muerto como consecuencia de un impacto directo contra su vivienda. Mis más sinceras palabras de condolencia y apoyo a la familia y amigos de la fallecida", ha expresado el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. Gladkov también ha informado sobre dos civiles heridos en la ciudad de Stroitel, así como daños en viviendas, ventanas, vehículos y edificios administrativos en varias localidades. El Ejército de Rusia ha interceptado durante la madrugada cerca de una treintena de drones del Ejército de Ucrania en la mencionda región. "Durante la pasada noche, el régimen de Kiev ha intentado llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la Federación de Rusia, y los sistemas de defensa antiaérea han interceptado y destruido 29 vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de la región de Belgorod", ha comunicado el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram. Asimismo, la cartera ministerial ha informado de que otro dron ha sido derribado sobre la región de Voronezh, aunque el gobernador, Alexander Gusev, ha hablado sobre dos aparatos.

