A una semana de las elecciones, el Frente Amplio lidera las encuestas en Uruguay

Montevideo, 20 oct (EFE).- A una semana de las elecciones en Uruguay, la coalición de izquierdas Frente Amplio lidera las encuestas de intención de voto, superando en todos los casos el 40 %, pero con las posibilidades de un triunfo en primera vuelta o de alcanzar la mayoría parlamentaria como incógnitas.

Siete días separan a los ciudadanos del país suramericano de tres millones y medio de habitantes de encontrarse con las urnas en las que decidirán entre alguno de los cuatro partidos que hoy gobiernan en una coalición centroderechista o rectificar su decisión de 2019 y apostar por la fuerza de izquierda que antes eligieron tres veces seguidas.

De cara a la jornada en la que se medirán 11 partidos y para ganar en primera vuelta hace falta conseguir más del 50 % de los votos de un electorado de 2,7 millones, las consultoras uruguayas predijeron, en base a sus estudios de opinión, que los ciudadanos se decantarán por la fórmula frenteamplista, del presidenciable Yamandú Orsi y la candidata a vicepresidenta Carolina Cosse.

La consultora Factum -con margen de error (m.e) 1,7- arrojó este octubre que el Frente Amplio (FA) alcanzaría el 44 % de los votos frente al 24 % del oficialista Partido Nacional (PN) y el 17 % del Partido Colorado (PC), mientras que la Opción (m.e 2.5 %) le dio, también este mes, 42 % al FA, 24 % al PN y 12 % al PC y la Nómade 47 %, 22 % y 13 %, respectivamente (sin especificar m.e).

En septiembre, en tanto, la Equipos le dio al FA 43 %, al PN 21 % y al PC 15 % (m.e 2,8), la Cifra registró 44 %, 24 % y 14 %, respectivamente (m.e 3,4), y la Usina de Percepción Ciudadana arrojó 46 %, 24 % y 13 %, respectivamente (sin especificar m.e).

Por su parte, la consultora Radar fue la única en arrojar (sin especificar m.e) que el FA obtendría un 41 % y que la fórmula del PN, integrada por el presidenciable Álvaro Delgado y su compañera Valeria Ripoll, alcanzaría un 19 %, solo un punto por encima del resultado de la del PC, integrada por el candidato Andrés Ojeda y su compañero Robert Silva.

Ojeda estuvo en el el ojo de la campaña recientemente por asegurar que el equipo de Orsi emprendió una "campaña sucia" en su contra tras descubrir que, presuntamente, uno de sus asesores estuvo detrás de videos en los que se señaló a la mujer con la que él sale como una cazadora -cuando él prometía ser el candidato del "bienestar animal"-.

Por otro lado, las encuestadoras arrojaron un porcentaje de ciudadanos indecisos sobre a quién elegirán que fluctúa entre el 10 % y el 14 % y que será clave para la confirmación de si el FA podría llegar a superar el 50 % y para definir la conformación del Parlamento, pues los comicios son a la vez presidenciales y parlamentarios. EFE