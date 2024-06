David Raya: "Ha sido un partido muy bueno de todo el equipo"

El guardameta David Raya se mostró "superfeliz" por haber tenido minutos con la selección española en la Eurocopa de Albania tras jugar el partido completo ante Albania, frente a la que, a pesar de las numerosas rotaciones, hubo una buena imagen "de todo el equipo". "Ha sido un partido muy bueno de todo el equipo, sabíamos que no era fácil porque ellos se jugaban el ganar y poder pasar, pero el equipo ha salido muy bien y ha dominado el partido. Ellos han creado ocasiones porque se lo jugaban todo. Esta victoria me deja un sabor muy dulce y estoy contento por la victoria", expresó Raya al micrófono de 'TVE'. El portero del Arsenal apuntó que dejaron "'tocados'" a los albaneses con el primer gol. "Sabíamos que irían más arriba y que arriesgarían más. El partido se ha roto en los últimos minutos, no hemos podido cogerles a la contra, pero es donde el partido se rompe y donde nos han creado ocasiones", sentenció el catalán, "superfeliz por contar con minutos y ayudar al equipo a sacar los tres puntos".

Compartir nota: Guardar Nuevo