No hubo ecocidio ni superpoblación en Rapa Nui

Un nuevo estudio desafía la narrativa del ecocidio para explicar el colapso de la cultura polinesia de la isla de Pascua (Chile), asegurando que la población nunca aumentó a niveles insostenibles. En cambio, la investigación sostiene que los polinesios que arribaron a Rapa Nui, como la denominaron, encontraron formas de hacer frente a las severas limitaciones de la isla y mantuvieron una población pequeña y estable durante siglos. La evidencia para esta conclusión es un inventario recientemente documentado de ingeniosos "jardines de rocas" donde los isleños cultivaban batatas altamente nutritivas, un alimento básico de su dieta. Los jardines cubrían solo el área suficiente para sustentar a unos pocos miles de personas, dicen los investigadores. El estudio fue publicado en la revista Science Advances. "Esto demuestra que la población nunca podría haber sido tan grande como algunas de las estimaciones anteriores", dijo en un comunicado el autor principal Dylan Davis, investigador postdoctoral en arqueología en la Escuela de Clima de Columbia. "La lección es lo opuesto a la teoría del colapso. Las personas pudieron ser muy resilientes frente a los recursos limitados modificando el medio ambiente de una manera que los ayudó". La Isla de Pascua es posiblemente el lugar habitado más remoto de la Tierra y uno de los últimos en ser colonizado por humanos, si no el último. La masa continental más cercana es Chile central, casi 3.500 kilómetros al este. A unos 5.100 kilómetros al oeste se encuentran las tropicales Islas Cook, de donde se cree que llegaron los colonos alrededor del año 1200 d.C. La isla de 100 kilómetros cuadrados está formada enteramente por roca volcánica, pero a diferencia de las exuberantes islas tropicales como Hawái y Tahití, las erupciones cesaron hace cientos de miles de años y los nutrientes minerales que trajo la lava se erosionaron de los suelos hace mucho tiempo. Ubicada en los subtrópicos, la isla también es más seca que sus hermanas tropicales. Para complicar las cosas, las aguas oceánicas circundantes caen abruptamente, lo que significa que los isleños tuvieron que trabajar más para capturar criaturas marinas que los que vivían en las islas polinesias rodeadas de lagunas y arrecifes accesibles y productivos. Para hacer frente a esto, los colonos utilizaron una técnica llamada jardinería de rocas o mantillo lítico. Esto consiste en esparcir rocas sobre superficies bajas que están al menos parcialmente protegidas de la niebla salina y el viento. En los intersticios entre las rocas, plantaron batatas. Las investigaciones han demostrado que las rocas, desde el tamaño de una pelota de golf hasta las más grandes, perturban los vientos que secan la atmósfera y crean un flujo de aire turbulento, lo que reduce las temperaturas superficiales más altas durante el día y aumenta las más bajas durante la noche. Los trozos más pequeños, rotos a mano, dejan al descubierto superficies frescas cargadas de nutrientes minerales que se liberan en el suelo a medida que se desgastan. Algunos isleños todavía utilizan los jardines, pero incluso con todo este trabajo, su productividad es marginal. La técnica también ha sido utilizada por los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, las Islas Canarias y el suroeste de los Estados Unidos, entre otros lugares. Algunos científicos han argumentado que la población de la isla tuvo que haber sido mucho mayor que los 3.000 residentes que observaron los primeros europeos, en parte debido a los enormes moai; se habrían necesitado hordas de personas para construirlos, según el razonamiento. Por lo tanto, en los últimos años, los investigadores han tratado de estimar estas poblaciones en parte investigando la extensión y la capacidad de producción de los jardines de rocas. Los primeros europeos estimaron que cubrían el 10% de la isla. Un estudio de 2013 basado en imágenes satelitales visuales y de infrarrojo cercano arrojó un margen de error de entre el 2,5% y el 12,5%, un amplio margen de error porque estos espectros distinguen solo áreas de rocas frente a vegetación, no todas las cuales son jardines. Otro estudio de 2017 identificó alrededor de 3.100 hectáreas, o el 19% de la isla, como aptas para el cultivo de batatas. A partir de diversas suposiciones sobre el rendimiento de los cultivos y otros factores, los estudios han estimado que las poblaciones pasadas podrían haber aumentado hasta 17.500, o incluso 25.000, aunque también podrían haber sido mucho menores. En el nuevo estudio, los miembros del equipo de investigación realizaron estudios sobre el terreno de jardines de rocas y sus características durante un período de cinco años. Con estos datos, luego entrenaron una serie de modelos de aprendizaje automático para detectar jardines a través de imágenes satelitales ajustadas a los espectros infrarrojos de onda corta recientemente disponibles, que resaltan no solo las rocas, sino también los lugares con mayor humedad del suelo y nitrógeno, que son características clave de los jardines. Los investigadores concluyen que los jardines de rocas ocupan sólo unas 188 hectáreas, menos del 0,5 % de la isla. Dicen que es posible que se hayan olvidado de algunos pequeños, pero no los suficientes como para que supusieran una gran diferencia. Partiendo de una serie de suposiciones, afirman que si toda la dieta se basaba en batatas, estos jardines podrían haber servido de sustento a unas 2.000 personas. Sin embargo, basándose en los isótopos encontrados en huesos y dientes y en otras pruebas, es probable que la gente del pasado consiguiera entre el 35 % y el 45 % de su dieta a partir de fuentes marinas, y una pequeña cantidad de otros cultivos menos nutritivos, como el plátano, el taro y la caña de azúcar. Si se tuvieran en cuenta estas fuentes, la capacidad de sustentación de la población habría aumentado a unas 3.000 personas, la cifra observada en el momento del contacto europeo. "Hay afloramientos rocosos naturales por todas partes que se habían identificado erróneamente como jardines de rocas en el pasado. Las imágenes de onda corta ofrecen una imagen diferente", dijo Davis. Carl Lipo, arqueólogo de la Universidad de Binghamton y coautor del estudio, dijo que la idea de un auge y caída de la población "todavía está calando en la mente del público" y en campos como la ecología, pero los arqueólogos se están alejando silenciosamente de ella. La acumulación de evidencia basada en la datación por radiocarbono de artefactos y restos humanos no respalda la idea de poblaciones enormes, dijo. "El estilo de vida de la gente debe haber sido increíblemente laborioso", dijo. "Piense en sentarse a romper rocas todo el día". La población de la isla es ahora de casi 8.000 personas (más unos 100.000 turistas al año). La mayoría de los alimentos ahora se importan, pero algunos residentes todavía cultivan batatas en los antiguos jardines, una práctica que creció durante los cierres de 2020-2021 de la pandemia de COVID, cuando se restringieron las importaciones. Algunos también recurrieron a técnicas agrícolas continentales, arando los suelos y aplicando fertilizantes artificiales. Pero es poco probable que esto sea sostenible, dijo Lipo, ya que agotará aún más la delgada cubierta del suelo.

