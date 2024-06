Lucía De La Puerta evita hablar de la relación que mantiene con Paula Gonu

Desde hace unos meses los rumores empezaron a sonar con fuerza respecto a una posible relación sentimental entre Paula Gonu y Lucía De La Puerta. Eso sí, las influencers se han mantenido al margen y no han hablado del vínculo que existe entre ellas públicamente. Hace unos días pudimos ver a Lucía en la presentación de la nueva campaña New de 'El Corte Inglés' en la capital y le preguntamos por ello, pero lo cierto es que quiso evadir el tema: "Orefiero no tocar el tema, por fa. Yo estoy súper contenta súper centrada en la música, en redes, en todo lo que no es en todo". Fue en el mes de marzo cuando ambas fueron vistas por las calles de Madrid disfrutando de un paseo. La cuenta de Instagram @betweenmyclothes compartió una imagen donde se las veía juntas, afirmando que se les vio cogidas de la mano. Además, el periodista Javier de Hoyos informó en el podcast 'En todas las salsas' de Mtmad que ambas podrían haber comenzado una relación sentimental... pero lo cierto es que durante todo este tiempo el silencio ha sido el arma de las dos influencers. Sin embargo, Lucía sí que nos habló de cómo lleva sus estudios de medicina y nos confesó porqué eligió esa carrera: "Cuando era pequeña me pasó algo así, una persona mayor se cayó a mi lado, yo súper pequeña llamé a la ambulancia, gritaba 'ayuda', cuando vino la ambulancia estuvieron reanimándola, el médico estuvo con mi madre después y le dijeron que yo le había salvado la vida. Me llenó tanto ese momento que dije en algún momento quiero saber hacer esto y saber actuara yo. Si no podía cumplir mi sueño que era la interacción o el tenis, pues que lo cumplan los demás". Por último, nos comentaba que "mucha gente me está diciendo lo del MIR" y que "he decidido que no lo voy a hacer, siento que llevo 6 años estudiando todo el día y que encima soy súper movida, me encuentro en un punto en el que necesito hacer más cosas, cambiar de aires lo de la carrera lo quiero utilizar, me quiero hacer un voluntariado, haré más cosas, 100% tengo que pensar el qué pero no tengo las ganas de meterme a estudiar eso".

