Lola Lolita, la influencer cumple su sueño con 'Lola Lolita Land'

Tras cumplir su sueño con la inauguración de su propio parque de atracciones, 'Lola Lolita Land', la influencer Lola Lolita nos asegura que está viviendo uno de sus mejores momentos personales. Además, su esfuerzo y trabajo en 'El Desafío' le han servido para darse cuenta que puede llevar a cabo todo lo que se proponga. Lola, que ha coincidido con Victoria Federica en el concurso de Antena Tres, nos atendía hace unos días y nos aseguraba que le encantaría conocer a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía: "Me encantaría algún día poder conocerlas, hacer un Tik Tok con ellas, sería un boom histórico en España, me parecen monísimas, preciosas, súper adorables y encantadoras". Y es que después de su amistad con la hija de la Infanta Elena, con la que sí que ha hecho TikToks, solo le falta conocer a las hijas de los reyes: "Sí, bueno cuando pasamos mucho tiempo juntas, alguno que otro, creo que solo hemos hecho uno, pero por divertirnos y pasarlo bien". Esta semana que Casa Real se ha abierto su propio perfil en Instagram, le preguntábamos a la influencer por este cambio y nos explicaba que "me sorprende y me parece guay que se metan el mundo de las redes pero no tenía ni idea, me acabo de enterar". Ahora que hay un 'baby boom' en el mundo influencers, Lola ni se lo plantea porque "soy muy joven, a ver que no hay edad pero a mí no me apetece ser mamá aún. Tengo 22, soy una niña, no me ves el cuerpo e niña pequeña que tengo, si ya me las veo para cuidar a mis animales, imagínate un niño". Por último, le preguntábamos por los proyectos que tiene para este año, y nos comentaba que "'El Desafío' ha sido un programa increíble, nos lo hemos pasado súper bien, hemos aprendido un montón y mi objetivo de este año era ese y Lola Lolita Land, de momento han ido genial, esperamos más cosas para el año que viene".

Compartir nota: Guardar Nuevo