Inflación de México se acelera más de lo previsto en la primera quincena de junio

(Bloomberg) -- La inflación de México se aceleró más de lo previsto a principios de junio, para situarse aún más por encima de la meta del banco central, lo que podría consolidar una segunda pausa consecutiva por parte del Banco de México en su reunión de política monetaria de este jueves.

Los precios al consumidor aumentaron un 4,78% en la primera quincena del mes con respecto al mismo período del año anterior, por encima de la mediana de las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg del 4,73% y del alza del 4,59% del período de dos semanas anterior.

La inflación subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y combustibles, se aceleró al 4,17%, desde el 4,11% de la lectura anterior, ligeramente por debajo de la estimación del 4,18%. La meta de inflación del banco central es del 3%, más o menos un punto porcentual.

Analistas encuestados por Citibanamex proyectaban inicialmente que el banco central bajaría las tasas después de una pausa en mayo que dejó la tasa de referencia en un 11%. Ahora, prevén que el banco esperará hasta septiembre para decidir si realiza un recorte, en momentos en que los precios al consumidor siguen aumentando por encima de la meta del 3%, y las expectativas de inflación también se mantienen por encima de ese nivel, afectadas tanto por el gasto durante la temporada de verano como por la sequía que ha dañado la producción de agricultura.

Además, el banco central ahora también debe considerar los riesgos al alza para la inflación derivados de la depreciación del peso, después de que el desplome de la moneda tras las elecciones del 2 de junio lo arrastrara hasta su nivel más bajo en 15 meses.

La gobernador, Victoria Rodríguez, había dicho que el Banco de México tiene las herramientas para intervenir si es necesario, pero agregó que el banco no apunta a una tasa óptima del peso.

Los datos de inflación se conocen cuando México enfrenta una desaceleración de la economía, pero la volatilidad del peso podría ajustar las expectativas de inflación de los inversionistas y obligar al banco central a intervenir.

Gabriela Siller, analista económica jefe de Banco Base, dijo que su equipo cree que solo un uno de los cinco miembros de la junta podría votar a favor de reducir los costos de endeudamiento, considerando cómo los cambios en el tipo de cambio podrían afectar la inflación.

“Creemos que solo un miembro pudiera estar a favor de un recorte de la tasa de interés, ya que la depreciación acelerada del peso genera presiones inflacionarias, pero no son siempre de la misma magnitud, entonces lo más prudente sería esperar a ver”, señaló Siller. “Hacia adelante, creemos que en el año van a recortar en dos ocasiones más, sería hasta cierre del año, cuando hay condiciones más propicias”.

La caída del peso fue provocada en parte por la incertidumbre de los inversionistas sobre lo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder en octubre, podría hacer ahora que la coalición de su partido tiene el control mayoritario del Congreso. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una serie de cambios constitucionales que han preocupado a los inversionistas y que ella ha apoyado.

Según los analistas encuestados por Citi, la inflación alcanzará el 4,27% a finales de 2024 y el 3,8% a finales de 2025.

