Huawei presenta HarmonyOS Next, el sistema operativo que dice adiós a Android e impulsa su propia inteligencia

Huawei ha presentado oficialmente el sistema operativo móvil con el que elimina de su ecosistema las aplicaciones Android, que tendrá su propio sistema inteligente nativo com el que impulsar herramientas de edición, la seguridad y la interoperabilidad entre diferentes pantallas. HarmonyOS Next es la nueva iteración del sistema operativo de Huawei que retirará el soporte para la instalación de aplicaciones Android en sus dispositivos. La compañía tecnológica anticipó su llegada en agosto del año pasado, e incluso los desarrolladores han podido participar ya en su beta, y ahora lo ha presentado oficialmente en el marco de su evento anual de desarrolladores. Este 'software' se presenta como un "sistema operativo inteligente de escenario completo". Para ello, introduce su propio sistema inteligente nativo, que la compañía ha bautizado como 'Harmony Intelligente', que interactúa con el usuario a través de un asistente que lo acompaña en distintas aplicaciones. También incluye herramientas de edición de imágenes, como un borrador que elimina elementos no deseados y genera un fondo para unificar la foto, y otro que la amplía e introduce elementos generados para un acabado realista. También potencia la seguridad desde el propio dispositivo, con protección antimalware y para compras digitales. También para limitar el acceso de las aplicaciones a información sensible, como los contactos, los archivos, la ubicación, el portapapeles, la cámara y la galería. Asimismo, HarmonyOS Next impulsa la interoperabilidad entre diferentes pantallas (móvil, tableta, portátil) con aplicaciones que funcionan en local y en la nube. La compañía asegura que este sistema operativo ofrece una conexión entre dispositivos más rápida, así como un rendimiento hasta un 30 por ciento superior con un consumo energético hasta un 20 por ciento inferior.

