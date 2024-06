Carlos Alcaraz cae al número tres de un ránking ATP liderado con firmeza por el italiano Jannik Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz pasó este lunes a cerrar el 'top 3' del ránking ATP después de no defender el título cosechado en el torneo de Queen's el año pasado, en favor del serbio Novak Djokovic, que asciende a la segunda plaza, en una clasificación que lidera, ahora con más ventaja, el italiano Jannik Sinner. El joven tenista transalpino, de 22 años, amplió su colchón en lo más alto del ránking mundial después de lograr el título en el torneo de Halle (Alemania), de categoría ATP 500 y sobre hierba. Así, Sinner ocupa el primer puesto con 9.890 puntos, tras haber ganado 410, por encima de Djokovic (8.360), que no participó en ningún torneo esta semana por su lesión de rodilla. Sin embargo, el serbio asciende un lugar en el ránking y regresa al número dos del mundo, después de que Alcaraz cayera al tercer puesto, con 8.130 puntos para el de El Palmar. El murciano perdió los 450 puntos por no igualar el resultado logrado en Queen's en 2023, cuando levantó el trofeo. En esta edición, Alcaraz se despidió el jueves del torneo que se disputa en Londres, de categoría ATP 500 y también sobre hierba, después de caer en los octavos de final ante el entonado británico Jack Draper en dos sets por 7-6 y 6-3. Sinner, cuando falta solo una semana para el inicio de Wimbledon, solo defenderá en el tercer 'Grand Slam' del año 700 puntos, una posición de mayor comodidad que sus rivales por estar en lo más alto. Y es que Djokovic defenderá 1.200 y Alcaraz, vigente campeón, 2.000. En el resto del 'top 10', el polaco Robert Hurkacz, finalista en Halle, asciende dos puestos hasta el séptimo lugar, la mejor posición de su carrera. En la 'Armada' española, dentro del 'top 100' y además de Alcaraz, todos perdieron posiciones: Alejandro Davidovich (36, -3), Pedro Martínez (48, -2), Jaume Munar (63, -3) y Roberto Carballés (65, -3).

