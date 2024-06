UGT avala la subida salarial del 2,5% en 2024 para acabar con la precariedad entre los funcionarios

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado positivamente la subida salarial del 2,5% en 2024 para los funcionarios ya que permite avanzar con el fin de acabar con la situación de precariedad de la administración pública. El representante sindical ha criticado así a otras organizaciones sindicales como CSIF, que han mostrado su rechazo a este incremento, y ha señalado que este sindicato "se descalifica por sí mismo", ya que se desvincula de un acuerdo que va a permitir que se mantenga el poder adquisitivo este año entre los empleados públicos. "No podemos estar siempre en qué ocurrió en otros momentos y no ser capaces de mejorar en el día a día las condiciones de trabajo y salariales de los empleados públicos", ha afirmado Álvarez en una entrevista este sábado en el canal 24 Horas de RTVE, recogida por Europa Press. En la misma línea, el líder de UGT ha abogado por avanzar en otros puntos del acuerdo de 2022, y no solo en materia salarial, apostando por hacer que desaparezca la tasa de reposición, que es la raíz de los problemas de precariedad y temporalidad en la administración pública, o por cerrar el acuerdo de la jubilación parcial antes del verano. El secretario general también se ha referido a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que consta de un total de 40.121 plazas. Si bien ha apuntado que, "con toda seguridad", estas 40.000 nuevas plazas no van a cubrir todas las necesidades, ya que en 24 horas no se van a suplir los problemas de la función pública en España desde hace décadas, la oferta supone "un paso adelante importantísimo" desde el punto de vista de la estabilización de la contratación pública. "La administración pública está envejecida. Con estos acuerdos y los anteriores, vamos a ir en una línea que nos va a permitir derogar la tasa de reposición y que la administraciones convoquen cada año las plazas necesarias para no tener la acumulación que tenemos en estos momentos", ha afirmado. Así, ha tildado de gran error que no se valore positivamente esta oferta puesto que no ha habido en la historia una convocatoria tan importante. "Es fundamental que las valoremos", ha sostenido. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL, DE LA MANO DE LA CEOE Preguntado por la negociación para reducir la jornada laboral, que se retomará este próximo lunes, el secretario general de UGT se ha mostrado partidario de cerrar un acuerdo "en términos positivos" en este mes y en el que esté presente la CEOE. Para Álvarez, lograr un acuerdo a tres bandas, con la patronal y el Gobierno, permite garantizar un proceso de aprobación en las Cortes Generales sin dificultades, ya que las reformas acordadas y pactadas "son las que duran para toda la vida".

