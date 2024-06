Lolita y Rosario Flores arropan orgullosas a Guillermo Furiase en su último concierto

Alejado de los focos que siempre rodean a la familia Flores, pero forjando poco a poco su carrera en el mundo de la música, Guillermo Furiase ha ofrecido este jueves un concierto único en 'Recoletos Jazz Madrid'. Como no podía ser de otra manera, Lolita y Rosario Flores han arropado miembro más desconocido del clan en esta actuación tan especial en la que sin embargo echamos de menos a su hermana Elena Furiase -inmersa en el rodaje de la película 'La boda' en un pueblo de Toledo, motivo por el que no pudo asistir- o su prima Alba Flores, con la que tiene una relación muy especial. Sin poder esconder su orgullo, Lolita ha confesado que además de su madre, también es la mayor fan de Guillermo. "Es un día muy importante. Siempre que mis hijos hacen algo, sobre todo el concierto de Guillermo, tenía muchas ganas y aquí estamos" ha comentado emocionada, confesando que ver al joven sobre un escenario "significa lo mismo que significaba para mi madre verme a mí o a mis hermanos. Mucha ilusión". "Sé la ilusión que tiene, es un musicazo y me apetece mucho verlo en el escenario, pero no hoy, todos los días" ha asegurado. Un evento muy especial en el que Lolita ha dado la última hora sobre el estado de salud de Ángel Llácer tras su largo ingreso hospitalario por una bacteria que contrajo en un viaje a Vietnam y que a punto estuvo de costarle la vida. Como nos ha contado con una sonrisa, "ya está muy bien, gracias a Dios. Hablamos bastante por teléfono y en cuanto vaya a Barcelona que me voy todo el mes de julio, iré a verlo". "Está animado, espero que en la final reaparezca, y sino para el año que viene ahí lo teneís" ha prometido. Más esquiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por Terelu Campos, que en unos meses se convertirá en abuela ya que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están esperando su primer hijo apenas 5 meses después de conocerse. Una noticia, la del momento, sobre la que Lolita ha preferido no decir nada: "Adiós, que empieza el concierto" ha zanjado. La orgullosa madre no ha sido la única que ha arropado a Guillermo en esta ocasión, ya que haciendo un hueco en su apretada agenda profesional, Rosario Flores tampoco se ha perdido el concierto. "Aquí estamos apoyándole porque se lo merece todo, es un pedazo de músico, tienes unas canciones maravillosas" ha asegurado. En cuanto a qué suponía para ella ver a su sobrino sobre el escenario, reconocía: "Estoy ilusionada por verle, le he visto unas cuantas veces, no me coge por sorpresa el arte que tiene". Apoyando a Pastora Soler en su nombramiento como pregonera de las próximas fiestas el Orgullo a pesar de las críticas que ha recibido por no pertenecer al colectivo LGTBIQ+, Rosario comentó: "Me parece perfecto, Pastora Siempre". Una actuación en la que también hemos visto a Mariola Orellana, que es una más en la familia Flores, y a Jorge Sanz, que ha aprovechado la ocasión para dar la enhorabuena a Terelu por el embarazo de Alejandra: "Es más joven que yo así que lo disfrute, se disfruta mucho. Me encanta que crezca esa familia, me encanta esa familia, que crezcan en salud y felicidad, me parece cojonudo".

