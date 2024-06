Crónica del Turquía - Portugal, 0-3

La selección de fútbol de Portugal ha ganado este sábado por un claro 0-3 a la de Turquía, en un partido disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund, y gracias a ello ha logrado su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa masculina, liderando además el Grupo F. El equipo turco fue el primero en generar peligro, cuando corría el minuto 6, tras un centro de Zeki Çelik desde la banda derecha y que al segundo palo no alcanzó a rematar Kerem Aktürkoglu, estorbado lo justo por João Cancelo. Pese a las apariencias, Portugal apenas sufrió en toda la primera mitad del encuentro. Se encargó de plasmarlo Cristiano Ronaldo, en la siguiente jugada, con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño. Desde entonces empezaron a combinar bien por el costado izquierdo Rafael Leão y Nuno Mendes, y uno de sus arreones supuso el 0-1 (min.21); tras una pared entre ellos, Mendes centró raso al área y Orkun Kökçü no acertó a despejar. Ese balón, franco para el disparo en el punto de penalti, fue un caramelito para que Bernardo Silva marcase con un zurdazo seco y sin opciones para el guardameta rival. Poco después, y a raíz de que Mendes salvase que la pelota saliera por la línea de fondo, Bruno Fernandes ejecutó con la diestra una rauda volea que salió desviada. Sirvió como preludio del 0-2, en el minuto 28), tras un robo de Cancelo en el centro del campo y que provocó una indecisión entre el defensa Samet Akaydin y el portero Altay Bayindir; sin mirar dónde estaba su guardameta, que había salido del área pequeña para despejar, el central pasó hacia atrás y el esférico mansamente se dirigió a la portería. Ni el lateral Çelik ni el propio Bayindir llegaron a tiempo para evitar que el balón cruzase la línea de gol. Jugada de infortunio que hundió a Turquía, incapaz de reaccionar hasta el descanso. Quizá echaban en falta los turcos al atacante madridista Arda Güler, clave en el triunfo previo (3-1) contra Georgia y suplente ante los lusos. ROBERTO MARTÍNEZ DOSIFICA A SU PLANTILLA El técnico español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aprovechó el intermedio para dar descanso a jugadores importantes como Leão y Palhinha. En el banquillo de enfrente, el italiano Vincenzo Montella también hizo algunas sustituciones, pero no surtieron efecto y el ritmo del partido bajó de manera considerable. En el 56', la zaga otomana tiró bastante mal la línea del fuera de juego, ya que Çelik se quedó enganchado en la parte derecha del campo; gracias a ello, Cristiano Ronaldo se plantó delante de Bayindir y cedió la pelota a su lado izquierdo, donde Fernandes a puerta vacía empujó el 0-3 y dejó el encuentro visto para sentencia. Bernardo Silva tuvo una clara oportunidad para marcar el cuarto gol luso, pero Bayindir achicó espacios con su salida y lo impidió. La atención en el estadio se posó más en los cuatro aficionados que saltaron de la grada al césped, para fotografiarse con Cristiano, que en lo que podía suceder luego en lo puramente deportivo. No hubo más sustos ni por esos espontáneos en el terreno de juego, así que se agotó el cronómetro y la selección de Portugal celebró con mucha más sencillez una nueva victoria en esta EURO 2024, sumando ya seis puntos en la cúspide de su grupo. Con tres puntos en su bagaje, el cuadro turco se jugará su clasificación en la tercera y última jornada. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: TURQUÍA, 0 - PORTUGAL, 3 (0-2, al descanso). --ALINEACIONES: TURQUÍA: Bayindir; Çelik, Akaydin (Demiral, min.75), Bardakci, Kadioglu; Ayhan (Yuksek, min.58), Çalhanoglu; Akgun (Güler, min.70), Kökçü (Yazici, min.46), Aktürkoglu (Yildiz, min.58); y Yilmaz. PORTUGAL: Costa; Cancelo (Semedo, min.68), Dias, Pepe (António Silva, min.83), Mendes; Palhinha (R.Neves, min.46), Vitinha (J.Neves, min.88); Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leão (Neto, min.46); y Cristiano Ronaldo. --GOLES: 0-1, min.21: Bernardo Silva. 0-2, min.28: Akaydin (pp). 0-3, min.56: Bruno Fernandes. --ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Bardakci (min.25), Akaydin (min.42) y Çelik (min.42) por parte de Turquía, y a Leão (min.39) y Palhinha (min.45) en Portugal. --ESTADIO: Signal Iduna Park (Dortmund), 61.047 espectadores.

Compartir nota: Guardar Nuevo