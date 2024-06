El Gobierno eslovaco denuncia al Ejecutivo anterior por la donación de cazas a Ucrania

El Gobierno de Eslovaquia, liderado por el primer ministro Robert Fico, ha presentado este viernes una denuncia contra el Ejecutivo anterior de Eduard Heger por la donación de aviones de combate MiG-29 a las Fuerzas Armadas de Ucrania, un asunto que consideran fue inconstitucional y contrario a los intereses nacionales. Las autoridades eslovacas consideran aquella decisión como un sabotaje y abuso de autoridad por parte de Heger y el que fuera su ministro de Defensa, Jaroslav Nad'. "Después de aquella decisión, el cielo quedó desprotegido y los ciudadanos estaban en riesgo", ha lamentado el secretario de Estado de Defensa, Igor Melicher. Melicher ha incidido en que aquella decisión no estuvo avalada por un análisis jurídico y los documentos presentados por el exministro Nad' no cumplían los requisitos de un texto oficial, según informaciones de la cadena de televisión TA3. El Gobierno de Heger autorizó en marzo de 2023 la entrega de trece aviones de combate MiG-29 y sistemas de defensa aérea 'Kub' a cambio de una supuesta compensación por parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, según aseguró entonces Nad'. Algunos países aliados de Ucrania han suministrado a sus Fuerzas Armadas carros de combate para poder hacer frente a lo ofensiva rusa, desatada en febrero de 2022. Sin embargo, Kiev redobló sus demandas apuntando a la necesidad de cazas, una solicitud que no recabó tantos apoyos y tan solo unos pocos socios los donaron.

