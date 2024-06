Musk busca mejorar su relación con anunciantes en Cannes

(Bloomberg) -- Elon Musk intentó reparar su relación, a menudo tensa, con la industria publicitaria con una aparición en la conferencia Cannes Lions el miércoles en Francia.

El hombre más rico del mundo fue entrevistado en el escenario por Mark Read, director ejecutivo de una de las agencias de publicidad más grandes, que comenzó abordando el arrebato de Musk contra la industria el año pasado.

“En noviembre, tenías un mensaje para nosotros, nos dijiste que ‘nos fueramos a la mie...’” dijo Read, director ejecutivo de WPP Plc., en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions, un evento de una semana de duración en el sur de Francia que reúne a los ejecutivos más influyentes de la industria. “¿Que quisiste decir con eso?”

Musk respondió a Read que se refería a un subconjunto de anunciantes que intentaban limitar la libertad de expresión, y que la empresa había avanzado para convertirse en un lugar más seguro para las marcas. El arrebato reflejó lo que han sido unos primeros años desafiantes para Musk a cargo de la red social, que depende de la publicidad para la mayor parte de sus ingresos. En ese momento, algunos anunciantes importantes habían abandonado la aplicación por preocupaciones sobre el tipo de contenido permitido en la plataforma, y Musk había dicho que le preocupaba que eso condenara a la empresa.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“Los anunciantes tienen derecho a aparecer junto a contenidos que consideren compatibles con sus marcas”, dijo Musk en el evento de Cannes, y añadió que la revisión de terceros otorgó a la plataforma altas puntuaciones en seguridad de marca.

Aun así, X siempre elegirá la opción de ganar menos dinero antes que limitar la libertad de expresión, dijo. El multimillonario ha relajado algunas de las restricciones de contenido de la aplicación y ha vuelto a dar la bienvenida a muchas cuentas prohibidas, lo que ha inquietado a algunos especialistas en marketing. El propio comportamiento de Musk también ha sido un problema. Ha utilizado la plataforma para difundir teorías de conspiración y amplificar opiniones extremistas entre sus más de 187 millones de seguidores.

“De vez en cuando me pego un tiro en el pie”, dijo Musk. “Si pasas constantemente por un filtro, no estás siendo real. Es mejor ser real”.

Fue el regreso a Cannes para la empresa, que no asistió al evento el año pasado. La tensa relación de Musk con la industria comenzó poco después de que su caótica adquisición de X llevara a algunas agencias de publicidad, incluida WPP, a aconsejar a los clientes que hicieran una pausa o consideraran suspender sus anuncios en el sitio.

En noviembre, X acusó a Media Matters for America en un demanda judicial de intentar “maliciosamente” alejar a los anunciantes de la plataforma de redes sociales al informar que anuncios de Apple Inc., International Business Machines Corp. y Oracle Corp. se publicaban junto a contenido pronazi.

X ya no informa públicamente de sus ingresos o beneficios, pero antes de los comentarios de Musk en el escenario estaba a punto de alcanzar unos ingresos publicitarios totales de US$2.500 millones en 2023, según datos de Bloomberg. Eso habría reflejado una caída de aproximadamente el 45% desde 2021, el último año completo antes de la llegada de Musk.

Musk y la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, han intentado impulsar el negocio publicitario de la plataforma social a través de nuevas asociaciones de vídeo, que teóricamente darían a los vendedores más lugares de alta calidad para comprar anuncios dentro de X. Pero Musk también ha tratado de diversificar el negocio de la compañía lejos de la publicidad, con el intento de vender un servicio de suscripción renovado poco después de asumir el cargo y sus planes para hacer de X una “aplicación todo” con servicios de pago.

Nota Original: Musk Seeks to Mend Fences With Advertisers at Cannes Festival

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.