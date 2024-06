Tebas: "¿Mbappé? Subimos siempre un poco, pero la calidad de la Liga ya era muy elevada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró la llegada del delantero francés Kylian Mbappé a la Liga española el próximo curso 2024-25, afirmó que se puede hablar de política "con respeto" y ve que la selección española puede llegar "muy lejos", hasta la final, en la Eurocopa de Alemania. "Como está para varios años te da un pequeño vuelco, pero Mbappé va a estar muchos años y, por lo tanto, lo vamos a disfrutar bastante tiempo. Creo que la calidad ya era muy elevada antes de él, subimos siempre un poco más. Vamos a ver que mantengamos todos los jugadores que han hecho de la Liga una Liga de muchísimo nivel", dijo en alusión al golpe en la nariz que sufrió el próximo delantero del Real Madrid en la EURO, y a su influencia en LaLiga EA Sports. Tras asistir al sorteo del calendario de la temporada 2024-25, Javier Tebas se refirió también a la polémica por las declaraciones del ariete francés sobre la extrema derecha en su país. "Creo que cualquiera puede, con educación, decir lo que piensa. Él dijo lo que pensaba y nada más. Y hay que tener respeto porque hay algunos extremos que han sacado muchos millones de votos en Francia. Creo que lo dijo con respeto, pero recordando que en Francia hay la situación política que es", comentó. Respecto a la fecha del inicio del campeonato, el presidente de LaLiga no descartó que sea el 15 de agosto, aunque adelantó que la decisión sobre los horarios se podría adoptar "la próxima semana". "Hay que estudiarlo, pero puede ser posible. Todavía no está decidido. Como es jornada en verano hay que tener cuidado con el calor en algunos lugares e intentaremos alargar la jornada para que los partidos sean en horarios en los que no haya problemas con el calor", comentó. Tebas afirmó que es decisión del Barça ver los jugadores que incorpora, pero confía en que consiga alcanzar su plan de "estar en el 1-1". "La Liga sigue en lo más alto, teniendo a finalistas en las competiciones europeas y con un campeonato muy competitivo en todas sus facetas. Y a los clubes 'grandes' les cuesta muchísimo hacer puntos, y algunos lo hacen con la épica como el Real Madrid. Creo que seguimos en lo alto, ésa es la palabra clave", insistió. A Javier Tebas le gustaría "alguna competición menos", y recordó que deben modificar la jornada del Real Madrid a mitad de diciembre para que el conjunto blanco dispute la Copa Intercontinental, mientras que se mostró muy optimista con las opciones de la selección española en la Eurocopa de Alemania. "Finalistas vamos a ser. Yo creo que a la final la selección va a llegar. A 90 minutos, dependiendo del rival, me la jugaré. Veo a un equipo muy compensado, muy bien combinado, por encima de lo que pensaba muchísima gente. Empezar una Eurocopa como se ha empezado da mucha fuerza, no te asegura ganar, pero creo que hay posibilidades de llegar muy lejos", deseó. Sobre las relaciones actuales con la RFEF, las calificó como "educadas". "Cada uno defiende sus intereses y objetivos, intentando que eso ayude a mejorar el fútbol español. Educado es lo que corresponde siempre en la vida. Antes aquello era la guerra de los burofaxes", comparó el máximo responsable de la patronal de clubs.

