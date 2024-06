Los Celtics, campeones de la NBA tras derrotar a los Mavericks en el quinto partido

Los Boston Celtics se han proclamado campeones de la NBA dieciséis años después tras derrotar a los Dallas Mavericks en el quinto partido (4-1) de la final, que dominaron de principio a fin y en el que el dúo de Jayson Tatum, con 31 puntos, y del 'MVP' de las Finales, Jaylen Brown, con 21, superaron los 28 puntos de su rival Luka Doncic. De esta forma, la franquicia de Boston se convirtió en la más laureada de la historia de la liga, con 18 títulos, el último en 2008 con Paul Pierce como líder de aquel equipo, uno más que Los Ángeles Lakers, con 17. La eliminatoria volvía al TD Garden tras la cómoda victoria de los Mavericks en el cuarto partido, en el que vencieron por 38 puntos, evitando el 4-0 de los verdes, pero en Boston, los Celtics demostraron su superioridad y certificaron el anillo de campeones, que no lograban desde el 2008. Desde el principio el liderazgo en el marcador lo llevaron los locales, que no estuvieron por detrás en ningún momento del choque. 13-5 mandaban tras los primeros seis minutos, y la ventaja no dejó de crecer en ese primer cuarto hasta alcanzar el 28-18 tras los primeros 12 minutos. En el segundo cuarto, los de Boston siguieron estirando su renta, ante unos Mavericks que solo se sostenían gracias a los 9 puntos de Luka Doncic y Josh Green, que firmó un inmaculado 3 de 3 en triples en la primera mitad. El colofón perfecto a la primera parte lo puso Payton Pritchard con un impresionante triple desde medio campo que entró limpio, desatando la locura en el TD Garden, y situando la renta en el 67-46 antes del descanso, tras los 39 puntos anotados en el segundo periodo. Los Mavericks trataron de acercarse en el tercer cuarto, liderados por un omnipresente Luka Doncic, con nueve puntos en este periodo, pero la ventaja apenas bajó de los 20 puntos, llegando a último acto con un 86-67, que salvo milagro le daba una ventaja decisiva a los Celtics. En busca de un último intento, Kyrie Irving recogió el testigo de Luka Doncic para intentar acercar a los suyos con dos triples, pero la ventaja siguió estable, llegando a los últimos cinco minutos con los locales 22 arriba, certificando el título de campeones en unas Finales en las que han sido claramente superiores a los texanos. Jaylen Brown fue elegido el mejor jugador de las Finales, con 20,8 puntos de media, 5,4 rebotes y 5 asistencias, con actuaciones muy destacadas como los 24 puntos que anotó en la segunda parte del tercer partido. El de los Celtics sucede a Paul Pierce como el último 'MVP' de las Finales con el equipo verde en el 2008, recibiendo el premio Bill Russell, en reconocimiento al mítico exjugador de los de Boston, que pone nombre al premio y falleció en 2022.

