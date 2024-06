Neuer, sobre su competencia con Ter Stegen: "Es importante que nos mantengamos unidos"

Leipzig (Alemania), 17 jun (EFE).- Manuel Neuer, portero de Alemania, afirmó este lunes en rueda de prensa que él y Marc-André ter Stegen, candidato a ocupar su puesto, deben "mantenerse unidos" y declaró que no estuvo pendiente de las críticas que recibió por el error que cometió en el amistoso ante Grecia previo a la Eurocopa.

Neuer, antes del inicio del torneo, estuvo en entredicho por un fallo que costó un tanto a su equipo frente al combinado heleno. Junto con una grave lesión en una rodilla que le mantuvo apartado de la selección alemana durante una larga temporada, su fallo abrió el debate sobre la sucesión en la portería del equipo que dirige Julian Nagelsmann. De momento, el técnico germano ha confiado en el portero del Bayern, titular ante Escocia en su debut en la Eurocopa.

"No leí nada (sobre las críticas). Siempre he hecho el análisis con los responsables. Discutimos todo, miramos las imágenes y evaluamos todo tal como son las imágenes. Por eso no pensé mucho en el debate. Lo importante es la relación de confianza entre los entrenadores, los jugadores y yo. Y hay mucha confianza entre todos", dijo.

"Es importante que nos mantengamos unidos (Ter Stegen y Neuer). Esta es una posición independiente. Tenemos una plantilla amplia con grandes jugadores en todas partes. Pero iniciar debates en todas partes, no nos ayuda. También hay que trabajar juntos en la posición de portero", señaló.

También tuvo palabras para el tercer portero, Jan Reichert, a quien alabó por su trabajo diario: "Su personalidad encaja perfectamente en nuestro equipo. Estamos muy contentos y agradecidos con él por participar en esto. Y él también se divierte mucho haciéndolo", manifestó.

Preguntado por si la Eurocopa de Alemania será su último campeonato con la selección germana, no dio pistas sobre su idea de futuro en ese aspecto: "No puedo revelarlo todavía, pero lo pensaré después del torneo", señaló.

Asimismo, elogió la figura de su compañero en el Bayern Thomas Müller, de quien dijo que aporta muchísimo a la selección, aunque ahora tenga un rol un poco más secundario que en el pasado. "Cuando juega, siempre está ahí. Me alegro de haber podido pasar mi carrera con jugadores así. Son personas puras que dan todo por el equipo", indicó.

Neuer narró cómo se siente por haber perdido el brazalete de capitán en favor de Ilkay Gündogan, declaró que "poco ha cambiado" la situación para él en ese terreno porque se sigue sintiendo "una parte importante del equipo" incluso cuando habla con los jugadores. "En el campo, la comunicación también forma parte de la portería", apuntó.

Y también se refirió al inicio de Alemania en la Eurocopa, con una contundente victoria sobre Escocia en al partido inaugural (5-1). "En torneos anteriores hemos hecho inicios buenos y malos al principio. En 2014 también empezamos bien contra Portugal y uno de nuestros rivales también recibió una tarjeta roja. Pero no teníamos el dominio que logramos contra Escocia. Un partido como este ayuda al inicio del torneo. Cuando nos marcamos un gol en propia meta (Rüdiger), todos en el campo estaban molestos. Esa es una buena señal. Nuestros pies están en la tierra. Esto también demostró que para nosotros no sólo es importante marcar goles, sino también la defensa", dijo.

Su próximo rival, Hungría, es, a su juicio, un equipo complicado que "intentar ser muy agresivo" en los duelos y especialmente en un partido como el segundo de la fase de grupos. "No los subestimaremos. Hungría será difernte a Escocia. Contra Suiza tuvo un momento en el que les presionó y eso es una señal de alerta para nosotros".

Por último, habló sobre la percepción que tiene respecto a la afición alemana: "Es bueno que podamos ver imágenes así en la Eurocopa y que surja esta euforia. Al principio hubo dudas sobre si esta euforia existiría, pero vamos por el buen camino", concluyó.