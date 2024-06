Paula Vázquez reflexiona sobre su trayectoria en televisión

Tras ser uno de los grandes rostros conocidos de la televisión, Paula Vázquez vive ahora uno de los momentos personales más tranquilos de su vida. Hace unos días pudimos hablar con ella y nos confesaba cómo está viviendo esta nueva etapa profesional. "Han sido 30 años dedicados a la profesión sin una vida, realmente yo no sabía más que ir a mi casa a descansar y ya, hubo un momento que la vida, el cuerpo, la cabeza me pidió parar, lo hice y ahora voy a otro ritmo, más despacio, pero es el que es para mí saludable" nos confesaba la presentadora de televisión. Para ella fueron años muy intensos porque "no tenía vida, no veía a mi familia, no vivía". Eso sí, "fue maravilloso, no me arrepiento de nada, qué experiencia, pero fueron muchos años. Ahora más tranquila". En cuanto a sus planes para este verano, Paula nos desvelaba que "ahora mismo no tengo ningún plan más que acabo de pintar la casa, pulir el mármol, quiero cambiar las ventanas estoy en otro sitio. Estoy en mundo vida normal. Estoy haciéndome cargo de mi vida que antes contrataba a alguien para que lo hiciera". Muy relajada y vestida por Vicky Martín Berrocal en los Premios Academia de la Moda Española, Paula nos comentaba que no le importaría sentarse en el podcast de la diseñadora y hablar de su trayectoria en televisión: "Sí, claro a quién no, ella consigue que haya un ambiente muy femenino, muy e tertulia de mujeres donde te abres. Creo que no tengo ningún conflicto actualmente, no tendría ningún problema en verbalizar nada".

