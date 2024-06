Mariló de la Rubia sonríe de nuevo a pesar de su distanciamiento con Isabel Pantoja

La ruptura amistosa entre Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia es un hecho. Todo ha acabado tras la portada de la revista Lecturas en la que veíamos a la cantante muy sonriente con su amiga por las calles de Córdoba... parece que a Agustín Pantoja no le hace ninguna gracia que se hable más de la amiga de su hermana que de esta y su gira. Por ese motivo habría decidido romper vínculos. Desde que esta información ha trascendido, Mariló ha aparecido ante las cámaras cabizbaja, sin ganas de hablar y sin lucir esa sonrisa con la que sí la veíamos los primeros días que empezó a estar en el foco mediático. Recientemente hemos podido hablar con ella y, aunque vuelve a sonreír, evita por todos los medios hablar de Agustín y de la negativa de este de volver a ser amiga de su hermana: "Has visto que calor en mi tierra, ¿eh?". La amiga de Pantoja no quiere ni oír hablar del hermano de la tonadillera y tampoco nos quiso confirmar si es cierto que estaría dispuesta a tomar medidas legales contra aquellos que siguen hablando de su amistad con la cantante. Además, le preguntábamos a Mariló sobre el acercamiento que intentó que tuvieran Isabel y sus hijos, y con la educación que le caracteriza les deseó "buen finde".

Compartir nota: Guardar Nuevo