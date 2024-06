Wimbledon prepara un homenaje para Andy Murray

Londres, 13 jun (EFE).- El torneo de Wimbledon homenajeará a Andy Murray, dos veces ganador, en la que puede ser la última participación en el Grand Slam sobre hierba del británico.

Murray, campeón del torneo en 2013 y 2016, fue el primer británico en ganar el título de Wimbledon desde que lo hiciera Fred Perry en 1936, además de haber sido número uno del mundo, ganador de 14 Masters 1.000 y dos veces medallista de oro olímpico.

El escocés aún no ha puesto una fecha definitiva para su retirada, pero aseguró hace meses que no planea jugar más allá del verano, por lo que este Wimbledon, con casi toda seguridad, será su última participación en el All England Club.

El torneo, según explicó este jueves Sally Bolton, presidenta ejecutiva del torneo, tiene planeado un homenaje, pero insistió en que "la decisión reside en Andy".

"Estamos listos, pero es la decisión de Andy. Estamos preparados para lo que él decida. Nos podemos adaptar", afirmó Bolton, que no descartó que en el futuro se inaugure una estatua de Murray en las instalaciones, como la que ya existe de Perry en la entrada de la pista central.

Murray, que cayó esta semana en la primera ronda de Stuttgart, jugará el torneo de Wimbledon en individual y también en dobles, junto a su hermano Jamie Murray. EFE

msg/og