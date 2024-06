Susanna Griso nos cuenta sus planes para este verano

En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel profesional como personal, Susanna Griso ha recibido este miércoles el premio a la 'Mejor creadora de opinión' en los galardones 'Maga de Magas' de 'El Español', conocidos como los Pullitzer españoles, por su capacidad para influir diariamente en la agenda informativa desde su programa, 'Espejo público'. "Abrumada", la presentadora ha agradecido este reconocimiento que, como ha confesado, le ha "impresionado": "Nunca antes me habían premiado en esta categoría, me impresiona solo el epígrafe, posiblemente porque como muchas mujeres, sufro cierto síndrome de impostora. Y si le entregáis este premio a un hombre pues seguro que no lo cuestiona, pero yo no puedo evitarlo, me pregunto por qué" ha reconocido, asegurando que siempre se ha considerado "una curranta". "Pronto cumpliré 20 años al frente de 'Espejo Público'. Multiplicad 20 años por cuatro horas y media de directo, bueno, pues eso son miles y miles de horas de televisión. Así que, en este aspecto, mis registros sí son imbatibles. Cuantitativamente, creo que debo ser de las personas que llevo más años en televisión. Y me considero una corredora de fondo. Los periodistas estamos para romper la cuarta pared y siempre defenderé la libertad de expresión. Siempre. Mientras me dejen, defenderé la verdad con todas mis fuerzas, guste o quien guste, pese a quien pese. Espero estar a la altura y seguir siendo una creadora de opinión como estos premios merecen. Es un honor" ha expresado en su apasionado discurso, que ha arrancado los aplausos de todos los asistentes. Un galardón muy especial que ha hedicado a su familia, puesto que como nos ha contado, "es la primera vez que mis hijos están presentes en un premio que me dan. Nunca me acompañan porque uno vive en el extranjero, la otra tiene su propia agenda, y esta vez les ha hecho ilusión estar aquí, y les voy a tener en segunda fila, Y es algo que me emociona" ha admitido. En esta ocasión no la ha acompañado su pareja, Íñigo Afán de Ribera, con el que mantiene una discreta y sólida relación desde hace más de dos años y con el que, como ha dejado entrever, disfrutará de algún plan especial estas vacaciones. "Me queda un mes para parar, cargar pilas y nada, básicamente me dedicaré a leer mucho. Este año hago un viaje cortito, me apetece más tomármelo con calma y sobre la marcha ir improvisando un poco" ha revelado, tomándose con sentido del humor la posibilidad de que la pillen los paparazzi: "Ahí de verdad tengo muy poca vista porque es que siempre me pillan. En la playa quiero estar relajada y tampoco quiero estar muy pendiente de eso, y si me pilla, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Ya llevo unas cuantas" ha afirmado entre risas. Lo que no sabe por el momento es si entre sus planes de verano estará asistir a un concierto de Luis Miguel y quedar con su gran amiga Paloma Cuevas. "Lo intentaré, porque me encantaría además coincidir con Paloma que me lo dijo, y no sé si podrá ser porque el verano lo tengo muy abierto, para poderme acoplar en viajes cortos, o sea que no lo descarto" ha desvelado. Por último, Susanna ha querido mandar un mensaje a Anabel Pantoja tras el estallido de la sobrina de Isabel Pantoja tras las críticas recibidas por su futura maternidad por el poco tiempo que lleva con su novio, y por haber comercializado con su embarazo: "Yo no la conozco a Anabel personalmente, pero lo que le diría es que disfrute del momento y yo siempre digo que el embarazo es de las etapas más felices de mi vida, hay que blindarse...". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

