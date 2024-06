Kiko Rivera, su airada reacción al emotivo mensaje de Isabel Pantoja a sus nietos en su último concierto

En el ojo del huracán mediático por las informaciones que apuntan al fin de su amistad con Mariló de la Rubia por los desplantes y desprecios de su hermano Agustín a la cordobesa, Isabel Pantoja reaparecía el pasado sábado en la plaza de toros de Almería y, por primera vez en mucho tiempo -y coincidiendo con la exclusiva de Anabel Pantoja anunciando que está embarazada- se acordaba de sus nietos durante un concierto y les enviaba un emotivo mensaje. "Esta canción va dedicada a mis 4, no hace falta que diga nada más, a mis 4" exclamaba antes de cantar, muy emocionada, el tema que Juan Gabriel compuso para ella, 'Hasta que se apague el sol'. No hizo falta que dijese los nombres de Francisco, Ana y Carlota -hijos de Kiko Rivera- y de Alberto -hijo de Isa Pantoja- para que todos se diesen cuenta de que al decis "mis 4" se refería a sus nietos. Un mensaje al que la peruana no tardaba en reaccionar. Chabelita entraba por videollamada en 'Vamos a ver' e, implacable, tachaba la actitud de su madre de "absurda", reconociendo que no entiende por qué se acuerda de ellos en público cuando ni les llama ni tiene relación con los pequeños. Kiko, por su parte, prefiere mantenerse al margen de todo lo relacionado con su madre y, alejado de polémicas y del foco mediático, ha vuelto a dar la callada por respuesta a las preguntas de la prensa, demostrando una indiferencia total por el mensaje que la artista envió a sus nietos en pleno concierto.

