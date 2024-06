El primer plan (festivo y familiar) de Julián Muñoz nada más abandonar el hospital

Buenas noticias para Julián Muñoz, que este miércoles 12 de junio, justo una semana después de su ingreso en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella tras sufrir un empeoramiento en el "cáncer galopante" contra el que lucha desde hace varios meses, ha recibido el alta hospitalaria. El ex de Isabel Pantoja abandonaba el centro médico en torno a las 17.00 horas, tras someterse a unas pruebas cuyo resultado satisfactorio ha provocado que los médicos le permitan regresar a su casa para sobrellevar rodeado de toda su familia la nueva y delicada etapa en la que habría entrado su enfermedad, y sobre la que ni Mayte Zaldívar ni sus hijas Elia y Eloísa Muñoz han querido dar ningún detalle. Cogido del brazo de su mujer -con la que se casó por segunda vez ante notario el pasado 30 de enero-, con mascarilla y gafas de sol, y caminando con dificultad, Julian salía del hospital agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación pero sin revelar cómo se encuentra. "Está mejor, ya vamos de alta, estamos contentos todos. Ahora necesita estar relajadito, tranquilo, porque le han dado el alta pero no... Nada más" explicaba Mayte, pendiente en todo momento del expolítico. Sin embargo, en lugar de dirigirse a su domicilio para descansar, Muñoz y su mujer se trasladaban directamente del hospital a un chiringuito en la playa para reencontrarse con el resto de su familia y asistir al cumpleaños de uno de sus nietos. Sin duda, la mejor manera de celebrar que después de sufrir un empeoramiento en su estado y pasar una semana ingresado puede volver a casa con los suyos. Aire fresco, vistas al mar, una merienda con Mayte, sus hijas y sus nietos que han sentado de maravilla a Julián, que a media tarde abandonaba el lugar del brazo de Elia para, ahora sí, irse a descansar después de un día repleto de emociones. Poco después era Mayte la que salía del chiringuito acompañada por su pareja -o expareja, ya que no lo han aclarado todavía- Fernando Marcos y, sonriente, hacía una reflexión respecto a la presión mediática que han sufrido en los últimos tiempos: "¿No os cansáis de verdad? Decidme que no os cansáis. Decidme que siempre es lo mismo y nos cansáis. De verdad".

