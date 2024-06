Call of Duty: Black Ops 6, Doom: The Dark Ages y Gears of War: E-Day, destacan en el Xbox Games Showcase 2024

Call of Duty: Black Ops, Doom: The Dark Ages y Gears of War: E-Day, han conformado algunas de las novedades del evento anual de videojuego Xbox Games Showcase 2024, en el que Microsoft ha compartido una amplia variedad de nuevos títulos, además de avances de videojuegos esperados para este año. Xbox ha anunciado este domingo los videojuegos que llegarán a sus plataformas en los próximos meses, así como los que están en desarrollo tanto por parte de su marca (Xbox Game Studios), como de Activision, Blizzard y Bethesda, entre otros. Call of Duty: Black Ops 6 ha abierto la gala del evento anual de Xbox de la mano del responsable de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Así, la nueva entrega del videojuego de disparos en primera persona y de estilo bélico llegará el 25 de octubre de este año para consolas Xbox y PC. Además, estará disponible desde el día de lanzamiento con la suscripción Game Pass. Siguiendo esta línea, Bethesda ha presentado junto con iD Software una de las novedades del evento. Se trata del nuevo Doom: The Dark Ages, una nueva entrega de la saga que mantiene la identidad de los títulos anteriores, pero se desarrollará en la edad media. Así, llegará en 2025 para las consolas Xbox series x y s, además de para PC. No obstante, tal y como ha señalado Doom desde su cuenta de X (antigua Twitter), la nueva entrega también estará disponible en Play Station 5. Además, Bethesda también ha anunciado Diablo IV: Vessel of Hatred, la primera expansión del título RPG de acción que llegará el 8 de octubre de este año. Continuando con las primicias, State of Decay 3 de Undead Labs ha compartido nuevas imágenes en la presentación de Xbox, un juego de supervivencia y disparos de mundo abierto en el que los usuarios deberán luchar contra zombis. Aunque se desconoce la fecha de lanzamiento, será un título disponible para consolas Xbox y PC. Por otra parte, Electronic Arts ha mostrado las primeras imágenes de la nueva entrega de la saga Dragon Age, donde ha mostrado a los principales personajes que conformarán la historia. En concreto, se trata de Dragon Age: The Veil Guard -anteriormente conocido como Dragon Age: Dreadwolf- cuyo lanzamiento está planeado para otoño de este año en consolas Xbox y PC. Igualmente, otra de las novedades ha sido la expansión del videojuego RPG espacial, Stardfiled: Shattered Space, de Bethesda, que contará con una nueva historia que los jugadores podrán descubrir en otoño de 2024. Siguiendo esta línea, la desarrolladora también ha anunciado una nueva expansión para la saga Fall Out 76: Skyline Valley. Esta es la primera expansión de mapa para el videojuego RPG, por lo que los jugadores podrán descubrir nuevos lugares en el mundo Appalachia a partir del 12 de junio, en consolas Xbox y PC. Otro de los nuevos videojuegos presentados ha sido Expedición 33, de Sandfall Interactive, un nuevo videojuego RPG de fantasía inspirado en el arte y la arquitectura parisina, que utiliza como escenario las ruinas de la ciudad de París. Así, los jugadores deberán luchar contra monstruos y otras criaturas en esta nueva historia, que llegará en 2025. Además, el evento de Xbox también ha contado con el anuncio Metar Gear Solid 3: Senake Eater, un 'remake' del título de Konami para PS2. Este nuevo título llegará tanto para Xbox como para PC y PlayStation 5, aunque no se ha compartido la fecha de lanzamiento. Blizzard también ha participado en el evento con una nueva expansión de World of Warcraft: The War Within, que llegará el 26 de agosto de este año. Igualmente, Xbox Game Studios ha mostrado imágenes de South of Midnight, una nueva historia de 'hack and slash' que llegará en 2025, así como del nuevo título Flintlock: The Siege of Dawn, que se lanzará el 18 de julio de este año para las consolas de Xbox y para PC. La temporada 13 de Sea of Theaves, también ha sido anunciada en el evento, con lo que los usuarios podrán navegar y vivir nuevas aventuras a partir del 25 julio. Asimismo, se ha anunciado una nueva entrega de la saga de Age of Mithology: Retold, un videojuego de dioses griegos, egipcios y nórdicos que llegará el 4 de septiembre de este año. Xbox Game Studios y Crystal Dynamics han presentado las primeras imágenes de Perfect Dark, un tipo 'shooter' en primera persona de espías y ciencia ficción. Asimismo, también se ha anunciado una nueva entrega de Fable, una de las sagas principales de Xbox, que llegará en 2025 para PC y Xbox. También de Xbox Game Studio, junto con la desarrolladora Asobo Studio, se ha anunciado Flight Simulator 2024, un nuevo título de la saga en el que los jugadores podrán manejar desde aviones caza a globos aerostáticos, pasando por helicópteros y planeadores. Asimismo, podrán optar por 19 de noviembre, día uno en game pass. Igualmente, Square Enix y Deck Nine han presentado el nuevo videojuego de la serie Life is Strange: Double Expousure, en el que la protagonista será capaz de abrir portales a mundos paralelos. En concreto, llegará el 29 de octubre de este año. También se han mostrado nuevas imágenes de Assassin's Creed Shadows, en las que se han podido ver las habilidades de sus protagonistas en el Japón feudal. Esta nueva entrega de la saga llegará el 15 de noviembre de este año. Las aventuras de Indiana Jones también han tenido cabida en el evento con el nuevo Indiana Jones and The Great Circle, que llegará en 2024. Asimismo, se han anunciado los juegos de acción Mecha Break y Wuchang Fallen Feathers, que llegarán en 2025. Entre otras novedades, el evento de Xbox ha contado con Flag Punk, un nuevo videojuego de tipo 'shooter' pero con habilidades y escenarios que varían según las cartas de las que disponga el jugador, Winter burrow y Mixtape, de Annapurna Studios. Todos ellos llegarán en 2025. Finalmente, Gears of War: E-Day ha cerrado el Xbox Games Showcase 2024 con un trailer narrativo, en el que se ha dado a conocer que se trata de una precuela de la saga. TRES NUEVAS CONSOLAS Además de todo ello, en el marco del evento anual de Xbox, la presidenta de la compañía, Sarah Bond, ha anunciado tres nuevas consolas Xbox Series X y S, que estarán disponibles para los jugadores estas navidades. En concreto, se trata de una nueva consola Xbox Series S con almacenamiento de 1 TB en color blanco, con un diseño "elegante y compacto", que se podrá obtener por 349,99 euros. Siguiendo esta línea, la compañía también lanzará un nuevo modelo Xbox Series X edición digital con almacenamiento de 1 TB. Esta consola estará disponible en color blanco por 499,99 euros. Finalmente, la tecnológica estadounidense ha dado a conocer el lanzamiento de la nueva consola Xbox Series X con almacenamiento de 2 TB. Se trata de un nuevo 'hardware' de edición especial, con el doble de capacidad de almacenamiento y un diseño que incluye los colores negro y verde, que estará disponible por 649,99 euros.

