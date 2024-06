El Barça destituye a Roger Grimau

El hasta ahora entrenador del Barça de baloncesto, Roger Grimau, ha sido destituido, ha anunciado este sábado el club azulgrana, que ha rescindido el contrato del exjugador, que finalizaba en 2025, una decisión motivada por la eliminación del equipo en semifinales de la Liga Endesa y después de que no pudiese meterse en la 'Final Four' de la Euroliga. "El Barça ha decidido rescindir el contrato de Roger Grimau, que le vinculaba a la entidad hasta el 30 de junio del 2025. El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Roger Grimau por la profesionalidad, compromiso y dedicación que ha mostrado al frente del banquillo barcelonista. El Palau Blaugrana siempre será su casa", anunció la entidad catalana. De esta manera, Grimau se despide del banquillo culé tras 84 partidos dirigidos entre la Liga Endesa (39), la Euroliga (39), la Copa del Rey (3), la Supercopa (1) y la Liga Catalana (2), con un balance de 51 victorias y 33 derrotas y el título de la Lliga Catalana. El barcelonés se convirtió en primer entrenador del FC Barcelona en junio de 2023, sustituyendo a Saras Jasikevicius. Sin embargo, las expectativas no se han cumplido. El equipo empezó el curso perdiendo la Supercopa ante el Real Madrid, aunque la falta de confianza se agudizó en mayo, después de perder la opción de entrar en la 'Final Four' de la Euroliga ante el Olympiacos en el quinto partido en el Palau y tras encajar un 3-0 en el 'Playoff' de Liga Endesa ante el conjunto blanco. La segunda aventura de Grimau en el club finaliza después de seis temporadas como entrenador. Aparte de asumir la responsabilidad del primer equipo durante la temporada 2023-24, también fue técnico del Barça Atlètic y del junior (2021-23) y entrenador asistente del segundo equipo en la LEB Oro y en la LEB Plata (2018-2021). En su primera etapa como jugador, Grimau defendió la camiseta del Barça durante ocho temporadas (2003-2011) y fue el capitán que levantó la Euroliga del 2010.

