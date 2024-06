Viernes, 7 de junio de 2024 (22:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza suben a 36.731 tras ocho meses de guerra. Israel controla la frontera de Gaza con Egipto

Jerusalén (EFE).- El número de muertos en Gaza ascendió este viernes hasta un total de 36.731 al cumplirse ocho meses de guerra. Israel ya controla todo el 'corredor Filadelfia', como denomina a los 14 kilómetros de frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, después de que sus tropas hayan llegado hasta la costa mediterránea, mientras avanza en el interior de Rafah y endurece su ofensiva en los campos de refugiados del centro del enclave. El Ejército israelí ya anunció la semana pasada que tenía el “control operativo” de la divisoria, a la espera de alcanzar una pequeña sección próxima a la costa, aunque controlaban el área con vigilancia y potencia de fuego. Sus tanques llegaron hoy a la zona de Al Izba, extremo suroeste de Rafah frente al Mediterráneo, confirmaron residentes a EFE y como refleja además una foto viral que circula en medios y redes palestinas.

Gantz comparecerá previsiblemente para dimitir del gabinete de guerra de Israel

Jerusalén (EFE).- El todavía ministro del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, ha convocado a los medios el sábado previsiblemente para anunciar que se retira del gobierno de emergencia creado tras la guerra y del gabinete de guerra. Gantz, que antes del 7 de octubre estaba en el bando de la oposición, fue el único líder que accedió a la petición de Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra. En mayo lanzó un ultimátum a Netanyahu: abandonaría el gabinete si no anunciaba un plan de posguerra para la Franja de Gaza antes del 8 de junio, algo que no ha ocurrido.

La ONU notifica a Israel su entrada en la lista de países que violan derechos de niños en conflicto. Israel defiende a su Ejército

Naciones Unidas (EFE).- La ONU notificó este viernes a Israel su inclusión en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados, informó el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric. Esta lista, que incluye por primera vez a Israel, se adjunta al informe anual que elabora la oficina del secretario general, António Guterres, sobre la situación de los niños en contextos bélicos y debe presentarse al Consejo de Seguridad el próximo viernes, explicó el portavoz. El Gobierno de Israel cargó de nuevo contra la ONU por incluir al país en la "lista negra" de naciones o entidades que dañan a la infancia en zona de conflicto, y defendió que su Ejército es "el más moral del mundo".

Macron da otro paso en su ayuda a Ucrania a pesar de las advertencias de Moscú. Biden se disculpa por el retraso en la ayuda militar

París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dio este viernes un paso más en su ayuda a Ucrania, donde autorizó el envío de instructores franceses siempre y cuando vayan en una coalición con otros países. El presidente estadounidense, Joe Biden, que coincidió en París con Zelenski, se disculpó ante este por el retraso en la aprobación del importante paquete de ayuda militar de su país y anunció una nueva partida por valor de 225 millones de dólares. "Estados Unidos estará a su lado", afirmó Biden, quien se lamentó por el retraso de varios meses en la aprobación del paquete de casi 61.000 millones de dólares.

Biden vincula el heroísmo de Normandía con la necesidad de frenar a Putin en Europa

Cherburgo (Francia) (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, vinculó este viernes el heroísmo que las tropas de su país mostraron hace 80 años en la lucha contra la Alemania de Hitler con la necesidad de frenar la actual agresión rusa "en Europa". En un discurso en uno de los lugares más simbólicos del desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, Biden se preguntó si alguien duda de que los héroes de entonces "querrían que Estados Unidos se levantara contra la agresión de (Vladímir) Putin aquí en Europa". Los soldados de 1944 "nos piden que hagamos nuestro trabajo, defender la democracia", dijo Biden.

Naciones Unidas (EFE).- La ONU cifró en 11 sus trabajadores detenidos por los rebeldes hutíes de Yemen y dijo que está averiguando sus circunstancias y usando todas las vías para lograr su "liberación segura e incondicional". "En los últimos días, puedo confirmarles que las autoridades hutíes de facto detuvieron a 11 empleados de Naciones Unidas que trabajan en Yemen", aseguró el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, hoy en su rueda de prensa diaria. Dujarric expresó la preocupación de la organización, que está negociando "activamente" con las autoridades hutíes de facto para conocer los motivos de las detenciones y "asegurar un acceso inmediato a ese personal de la ONU".

Los conflictos en la región del Sahel central dejan ya más de 3,3 millones de desplazados

Ginebra (EFE).- Más de 3,3 millones de personas están desplazadas forzosamente dentro de la región africana del Sahel central debido a los incesantes conflictos en la zona, alertó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Entre los principales signos de esta inseguridad, ACNUR destacó los robos, los ataques a civiles y la violencia de género de acuerdo con una encuesta realizada a desplazados y comunidades de acogida en el primer trimestre de 2024. La región central del Sahel la forman Burkina Faso, Níger y Mali, que sufren, además de inseguridad política (los gobiernan juntas militares), ataques constantes de grupos yihadistas.

Los jesuitas admiten que décadas atrás ocultaron abusos de un sacerdote español en Bolivia

Barcelona (EFE).- Los jesuitas han admitido que actuaron con poca diligencia décadas atrás cuando ocultaron que un sacerdote español, Lluís Tó, siguió abusando sexualmente de menores en Bolivia, país al que fue enviado después de ser condenado en España por abusar de una niña. En un comunicado, la Compañía de Jesús en Bolivia lamentó este viernes que hace tres décadas no se actuara "de forma diligente para evitar situaciones de riesgo para la población vulnerable en sus obras en Bolivia, con la presencia de Lluís Tó, quien llegó al país con acusaciones previas y una sentencia por abusos en España".

Organizaciones advierten a la CIDH de riesgos para la libertad de expresión en Argentina

Buenos Aires (EFE).- Organizaciones humanitarias, académicas y de prensa de Argentina advirtieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre los riesgos para la libertad de expresión y el acceso a la información en el país suramericano. En la jornada en la que Argentina celebra el Día del Periodista, estas organizaciones enviaron un documento a la CIDH y la relatoría en el que alertaron sobre los retrocesos en materia de derecho a la comunicación que se han dado desde que el ultraliberal Javier Milei asumió la Presidencia argentina el 10 de diciembre del pasado año.

López Obrador se reunirá con Claudia Sheinbaum el lunes ya como presidenta electa

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que se reunirá el próximo lunes con Claudia Sheinbaum una vez que reciba su constancia legal como mandataria electa el domingo. Sheinbaum obtuvo un récord de más de 35,92 millones de votos, el 59,75 % del total y más de 30 puntos por encima de su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, quien recibió el 27,45 %, según reveló el jueves el cómputo definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Los conteos oficiales terminan el sábado, por lo que Sheinbaum recibiría apenas el domingo la constancia que la acredita como presidenta electa.

Recuperan metraje inédito de John Lennon para el nuevo videoclip del tema 'You Are Here'

Redacción Cultura (EFE).- Metraje inédito de John Lennon junto a Yoko Ono filmado en 1968 ha sido recuperado y utilizado para la nueva versión del videoclip del tema 'You Are Here', incluido a su vez en la reedición especial de su álbum 'Mind Games' (1973) que se publicará el12 de julio. El video restaurado, dirigido por John Lennon y filmado por William Wareing y Dick Lorriemore, muestra al autor de 'Imagine' a sus 27 años, mientras dispone los últimos preparativos de la exposición "You are here", que montó animado por su pareja, un día antes de la apertura y cuando The Beatles grababan su álbum blanco.

Toronto (EFE).- América es el continente más afectado por el dengue, con 8,1 millones de casos, y la situación empeorará en los próximos años, según un informe que prevé que la infección se extenderá para 2039 a la práctica totalidad de Brasil y México, los dos países más grandes de Latinoamérica. La investigación, publicada en la revista Nature Communications y en la que colaboraron científicos de Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Brasil y México, predice que para 2039 el 97 % de las municipalidades de Brasil estarán afectadas por dengue, mientras que en México la cifra será del 81 %. EFE

