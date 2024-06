Starmer acusa a Sunak de convocar elecciones tras saber que la situación en Reino Unido irá a peor

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, y el líder de la oposición, Keir Starmer, han celebrado este martes por la noche su primer debate televisado con vistas a las elecciones generales del 4 de julio y en la que el político laborista ha acusado al mandatario de convocar elecciones anticipadas a sabiendas de que su plan económico y migratorio no funcionarán. "Si cree que las cosas van a mejorar hacia el segundo semestre de este año, ¿por qué las ha convocado ahora? Las ha convocado ahora porque sabe, y le voy a preguntar esto, sabe que la inflación va a volver a subir, sabe que los precios de la energía van a volver a subir en otoño", ha aseverado Starmer. Durante sus intervenciones, ambos candidatos han hablado sobre sus planes para abordar las altas cifras de migración, las largas listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y sobre los impuestos, según ha recogido el diario británico 'The Guardian'. Respecto a la polémica ley que permite deportar migrantes a Ruanda y a la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la bloquee, Starmer ha defendido que la permanencia en el organismo, mientras que Sunak ha abierto la puerta, como ha hecho en otras ocasiones, a abandonarlo. "Soy muy claro, creo que todos nuestros planes cumplen con nuestras obligaciones internacionales, pero si me veo obligado a elegir entre proteger nuestras fronteras y la seguridad de nuestro país, o un tribunal extranjero, elegiré la seguridad de nuestro país en todo momento", ha expresado Sunak. Starmer, por su parte, ha asegurado que quiere un país "respetado en la escena internacional" y no un "paria que no está alineado con el Derecho Internacional". Tras ello, el líder laborista ha atacado la gestión de los 'tories' durante los 14 años que han estado en el poder, y ha cargado contra Sunak por no responsabilizarse de los altos costos de vida ni de los largos tiempo de espera en el NHS. El primer ministro, por contra, ha asegurado que los laboristas subirán los impuestos a las familias en 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros), mientras que él ha prometido bajarlos; Starmer ha defendido que estas subidas serán muy concretas, mientras que las cifras presentadas por Sunak son una "fantasía". "Los laboristas os subirán los impuestos. Está en su ADN. Tu trabajo, tu coche, tu pensión: los laboristas lo gravarán", ha declarado Sunak, que además ha cuestionado la capacidad de Starmer de hacer frente a los problemas del país. El debate no se ha saldado con un claro ganador, según los analistas, por lo que el laborismo sigue figurando claramente destacado en los sondeos y aspira a volver a Downing Street después de más de una década.

