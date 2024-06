Joe Mazzulla: "No hay nadie como Tatum"

Nueva York, 5 jun (EFE).- Joe Mazzulla, entrenador de los Boston Celtics, elogió este miércoles al líder de su equipo, Jayson Tatum, en la víspera del comienzo de las Finales de la NBA.

"Creo que (Tatum) nos hace a todos la vida más fácil. Lo primero por quién es como persona, el tipo de carácter que tiene", dijo en el día de medios antes del comienzo de las Finales de la NBA que enfrentarán a los Celtics con los Dallas Mavericks de Luka Doncic.

"Tu jugador franquicia tiene que ser la piedra angular de lo que haces (...). Él está ahí en cada entrenamiento, en cada partido. Le encanta que le entrenes. Se comporta de la mejor manera. No hay nadie como él. Es genial", añadió.

El TD Garden de Boston acogerá este jueves el primer partido de las Finales entre los Celtics y los Mavericks. El segundo encuentro se disputará el domingo también en este estadio antes de que la serie viaje a Dallas.

Con el factor cancha a favor y tras ser claramente el mejor equipo durante la temporada regular (64-18), los Celtics parten como favoritos y podrían conquistar su anillo número 18, lo que les permitiría desempatar con sus eternos rivales: Los Angeles Lakers (17).

Boston no gana el título desde 2008, pero ha jugado seis de las últimas ocho finales del Este.

Solo en una de ellas llegó a las Finales de la NBA: las de 2022, en las que perdió ante los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Mazzulla, entonces entrenador asistente de los Celtics bajo las órdenes de Ime Udoka, aseguró este miércoles que para ganar en las Finales hay que cuidar "los detalles" de la misma forma que fue necesario brillar en ese apartado en "la última serie, la serie anterior, la temporada regular, la pretemporada y los entrenamientos".

"Son los detalles, la ejecución, la habilidad de llevar tu mentalidad y tu cuerpo al siguiente nivel. El equipo más duro ganará. El equipo que haga más jugadas ganará. El equipo que pueda ejecutar los detalles al máximo nivel ganará. No es diferente", sostuvo.

"Lo cierto es que si no proteges el rebote, si no corres de vuelta en las transiciones, si no pasas el balón en un dos contra uno, si no frenas las tendencias del otro equipo, si no sabes a quién estás defendiendo, si no reconoces el 'spacing', si no hablas, si no juegas duro, no vas a ganar. Hay que enfocarse en las cosas más sencillas", señaló. EFE

