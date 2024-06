Isabel Preysler atiza a Carmen Lomana: "Me aburre muchísimo"

En las últimas semanas, Carmen Lomana ha hablado en varias ocasiones sobre Isabel Preysler. A raíz de que la 'reina de corazones' se convirtiese en imagen de una conocida marca de gafas de sol, la socialité no dudaba en criticar este 'debut tardío' en redes sociales y tachar a la madre de Tamara Falcó de "antigua" y de "llegar tarde a la modernidad". Dardos a los que la ex de Mario Vargas Llosa hacía oídos sordos, por lo que Lomana aseguraba que no volvería a hablar de ella. "No me contesta y me aburre que me mato. Si contestase me daría más vidilla" confesaba con una sonrisa, sin ocultar que estaría encantada de que le diese la réplica. Y, haciendo una excepción a su habitual discreción cuando de comentarios de otras personas sobre ella se tratan, Isabel ha 'entrado al trapo' y ha contestado a Carmen. "Me aburre muchísimo" ha asegurado cuando le hemos preguntado por la tertuliana, tachando de "tonterías" los rumores sobre su enemistad con la de León: "¡Ay no! Qué aburrido. Yo no contesto porque no contesto tonterías" ha zanjado despreocupada, dejando claro que no se tomaría un bombón con ella -por la conocida marca de dulces de la que fue imagen durante años-: "No, no, es que ya no tomo Ferrero Roché con nadie". No es el único tema sobre el que ha hablado a su salida de los Elle Style Awards, ya que además de confirmar que su relación con su yerno Íñigo Onieva es muy buena, ha confesado con una rotundidad pasmosa que no tiene ganas de enamorarse.

