Grupos de China, Irlanda y Perú actuarán en once municipios dentro del 37º Festival Folk del Mundo

El 37º Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares Folk del Mundo se celebrará del 20 de junio al 4 de julio en once municipios de la provincia de Jaén, donde actuarán grupos de China, Irlanda y Perú. En concreto, llegarán a la capital, Torreperogil, Pegalajar, Lopera, Jimena, Alcaudete, Benatae, Mengíbar, Arjonilla, Navas de San Juan y Huelma, según se ha ha anunciado este miércoles en la presentación de este certamen folclórico organizado por la Asociación Lola Torres. Su presidenta y directora del festival, Desirée Amaro, ha intervenido en este acto, junto a la concejala de Cultura de Jaén, María Espejo, y la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo. Esta última ha puesto de relieve que esta cita sobresale "por su amplitud y extensión geográfica y sigue cumpliendo con el compromiso con el que nació, el de poder llevar el folclore a todos los rincones jiennenses". "Este encuentro intercultural es decano en nuestra provincia, además de único, ya que no existe otro festival que tenga como hilo conductor el folklore ni que contenga una proyección tan internacional", ha comentado. Colomo ha añadido que destaca, no solo por la participación de distintos grupos pertenecientes al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (Cioff), sino también porque es "un festival vivo y adaptado a los nuevos tiempos y en el que se entremezcla la música y el desarrollo de actividades paralelas". Por su parte, Espejo ha valorado el papel que la Asociación Lola Torres realiza "para poner en valor las tradiciones y folklore de Jaén". En esta línea, Amaro, que ha sido la encargada de desgranar el contenido de esta edición, ha apuntado que el festival ha crecido en número de días y ha dado un salto de calidad en cuanto a duración y ampliación de actividades complementarias. "Nuestro compromiso sigue vigente y es llevar el folklore a municipios donde no llegan este tipo de acciones", ha manifestado la directora del festival. Junto a las actuaciones centrales, entre algunas novedades se encuentran el concierto inaugural, a cargo de Teresa Ferreiro y Gael Carballo. La actuación, que contará también con la participación de la artista jiennense Rocío Guzmán, está prevista el 20 de junio en la lonja de la Diputación. De igual forma, se llevarán a cabo talleres relacionados con los juegos populares y otros dedicados a la danza comunitaria por los barrios, por parte de la compañía de danza Alika. Asimismo se contará con el tradicional pasacalles y los bailes por las plazas y calles de los municipios. Se ha programado, igualmente, una nueva edición del Gastrofolk de manos del cocinero jiennense Marcos Reguera, el 1 de julio en el Centro Cultural Baños Árabes. El grupo El Naan pondrá broche al 37º Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares Folk del Mundo con una actuación fijada el 4 de julio en la lonja de la Diputación.

