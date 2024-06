Victoria Federica, especialmente cariñosa en los toros para apoyar a Roca Rey

Como es habitual, Victoria Federica ha vuelto a demostrar que es un gran seguidora de su amigo Andrés Roca Rey que en esta ocasión compartió cartel con Ginés Marín y Juan Ortega en la plaza de toros de Aranjuez. Siempre acompañada por su íntima amiga Rocío Laffón, ambas se reunieron con el resto de amigos ya en el interior de la plaza donde vimos la faceta más cercana y divertida de la hija de la infanta Elena. Especialmente cercana y cariñosa con uno de sus amigos, Victoria no pudo escondere una sonrisa cuando su acompañante le dio un relajante masaje en la zona del cuello. Con gafas de vista para no perder detalle de lo que sucedía en el coso, la joven vivió con especial atención las faenas de Roca Rey. Otro de los momentos más especiales de la tarde lo protagonizó Pedro Trapote cuando su amigo Juan Ortega le dedicó uno de los toros de la tarde como muestra de su gran amistad. Por su parte, también Vicente Ruíz 'El Soro' protagonizó uno de los momentos más inesperados de la tarde cuando interpretó un solo de trompeta ante la atenta mirada de su mujer, Eva Rogel y el resto de asistentes que inmortalizó el momento con sus teléfonos móviles. Entre los asistentes, también una larga lista de rostros conocidos que se mezclaron con el resto de aficionados como fue el caso de de Santiago Pedraz y su pareja Elena Hormigos, Pepa Muñoz, Samantha Vallejo Nágera, Fernando Martínez de Irujo, Marta Barroso, José Luis López 'El Turronero' o Hugo Arévalo. Muy divertida y cercana con sus acompañantes, también Mari Ángeles Grajal compartió risas y confidencias con los amigos que tenía a su alrededor con los que no dudó en fotografiarse en repetidas ocasiones.

Compartir nota: Guardar Nuevo