Temas del día de EFE Internacional del 4 de junio de 2024 (16.00 GMT)

Ciudad de México - La izquierdista Claudia Sheinbaum informa de sus próximos pasos tras vencer en las elecciones presidenciales de México con cerca del 60 % de los votos y obtener, posiblemente, una mayoría en el Congreso que le permita reformar la Constitución. (Texto) (Foto)(Video) (Audio)

Washington - Tras la arrolladora victoria de Claudia Sheinbaum, que ha prometido dar continuidad a la política de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre México y Estados Unidos queda pendiente de lo que decidan los estadounidenses en las elecciones de noviembre, en las que Donald Trump, con su retórica antimexicana y antinmigrante, puede lograr un segundo mandato. (Texto) (Foto) (Enviado)

Jerusalén - Las esperanzas de que Israel y Hamás logren un nuevo acuerdo de tregua se desvanecen a medida que las partes se desmarcan de la propuesta presentada por EE.UU., mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ve cada vez más presionado por sus socios de extrema derecha. (Texto)(Foto)

Ginebra - Como mínimo, entre 7.000 y 11.000 palestinos deben ser evacuados de Gaza para ser atendidos y tratados fuera de la franja, alertó este martes la directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Oriente Medio, Hanan Balkhy. (Texto) (audio) (foto) (video) (Enviado)

Zagreb - El Parlamento esloveno podría aprobar este martes el reconocimiento de Palestina como estado, después de que el opositor partido conservador SDS haya retirado la petición de un referendo consultivo sobre esta cuestión.

Kiev - El Ejército ucraniano hizo uso por primera vez del permiso recibido de EEUU y otros aliados occidentales para utilizar el armamento que le envían contra ciertos objetivos militares dentro de Rusia destruyendo con un HIMARS de fabricación estadounidense un sistema antiaéreo desplegado en el óblast ruso de Bélgorod. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Enviado)

Leópolis (Ucrania) - Dolor, orgullo y determinación para seguir luchando es lo que sienten los ucranianos cuando miles de personas asisten a las ceremonias fúnebres para despedir a sus compatriotas caídos en combate mientras detenían los avances rusos. Por Rostyslav Averchuk (Foto) (Vídeo)(Enviado)

Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar este martes un decreto que le permitiría "cerrar la frontera" con México a la migración irregular si las detenciones superan un umbral concreto que aún está en discusión. (Texto)(Foto)(Vídeo).

Buenos Aires - Los sindicatos universitarios organizan dos jornadas de huelga en Argentina en protesta por su pérdida de poder adquisitivo, en medio de las negociaciones con el Ejecutivo de Javier Milei por los presupuestos adjudicados. (Texto)(Foto)(Vídeo).

Bruselas - Con todas las miradas puestas en cómo se reconfigurará la extrema derecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones de este mes, más discretos son los movimientos a la izquierda del hemiciclo, con unos Verdes que reflexionan sobre cómo seguir influyendo con menos escaños y una Izquierda que podría dividirse en dos grupos. (Texto) (audio) (Enviado)

Berlín - Unos 780.000 jóvenes alemanes de 16 años están convocados por primera vez a las urnas para participar en unas elecciones europeas, para lo que las autoridades animan a este colectivo con iniciativas como carteles que comparan esta primera vez con "el primer amor" o el "primer beso". (Texto)(Foto)(Video) (Enviado)

Londres - El líder conservador y primer ministro británico, Rishi Sunak, y el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, gran favorito en las encuestas, celebran su primer debate electoral antes de las elecciones del 4 de julio. (Texto)(Foto)

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi, proclamó este martes su victoria adelantada en las elecciones generales, cuando se lleva a cabo el recuento de votos, en las que su formación y las de sus aliados tienen una estrecha mayoría para asegurar un tercer término consecutivo. (Texto)(Foto)(Video) (Enviado)

Pekín - Treinta y cinco años después de la masacre de Tiananmen, el control político en China es mucho más duro hoy que en 1989, según denuncian organizaciones de Derechos Humanos que, sin embargo, creen también que las generaciones más jóvenes están mejor informadas y tienen más recursos para sortear la censura. Por Jesús Centeno. (Texto). (Enviado)

Hong Kong/Taipei - En Hong Kong continúa prohibida la vigilia anual en recuerdo de los fallecidos en la represión de las protestas de Tiananmen, con lo que Taiwán será el único territorio de habla china que conmemorará la efeméride con un acto en el centro de Taipéi. (Texto)(Foto)(Vídeo) (Enviado)

Los Ángeles (EE.UU.) - La nueva serie de Star Wars, 'The Acolyte', regresa a "la vieja escuela" de la franquicia con una nueva historia de crimen y persecuciones, además del debut de Lee Jung-jae ('The Squid Game') en el universo de la Guerra de las Galaxias: "Cuando me ofrecieron participar no me pude negar", dice a EFE el actor. (Texto) (Foto) Por Mónica Rubalcava. Entrevista

15:30h.- Roma.- ESPAÑA BRASIL.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, hablan con los medios tras una reunión bilateral en la que tratarán temas relacionados con la agenda del G20. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Berlín - CRISIS CLIMÁTICA - Segundo día de la 60ª reunión de los órganos subsidiarios de la Conferencia Climática de Bonn, que tiene como objetivo impulsar 13 avances en cuestiones clave y preparar decisiones para su aprobación en la próxima COP29, que se celebrará en la capital azerbaiyana, Bakú, en noviembre próximo. (texto)

Madrid.- IBEROAMÉRICA UNIVERSIDADES - El Rey Felipe VI presidirá el Encuentro de Presidencias de Asociaciones de Universidades del Espacio Iberoamericano en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El proceso de primarias de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses finaliza este martes en el país con los procesos internos que tendrán lugar en Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur, además del Distrito de Columbia, donde solo se elegirá al aspirante demócrata. (Texto)

Lima.- PERÚ BOLUARTE.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recibe de la Fiscalía toda la información sobre la denuncia constitucional que presentó el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte por cohecho en el caso 'Rolexgate. (Texto)

Berlín.- POLONIA POLÍTICA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, convoca a todos los polacos a una manifestación en Varsovia para conmemorar el aniversario de las primeras elecciones semilibres en Polonia. (Texto)

21:20h.- Moscú.- RUSIA ESPACIO.- El cosmonauta ruso Oleg Kononenko se convertirá hoy en el primer hombre en alcanzar los 1.000 días en el espacio, récord que batirá a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). (Texto)(Foto).

15:00h.- Quito.- ECUADOR INFANCIA.- Presentación del Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Ecuador de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2024', elaborado por 25 organizaciones de la sociedad civil y más de 40 colaboradores expertos en niñez y adolescencia. (Texto)

Tegucigalpa - HONDURAS INFANCIA - Expertos internacionales debaten en un foro sobre las estrategias y políticas para proteger los derechos de la niñez y la erradicación del trabajo forzado infantil. (texto) (vídeo) (foto)

13:30h.- Quito.- ECUADOR SINDICATOS.- La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales (CEOSL) presenta el proyecto de Ley de Sindicalización por Rama, que se pondrá a disposición de la Asamblea Nacional (Parlamento). (Texto)

San Salvador - EL SALVADOR RELIGIÓN - El arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia anglicana, Justin Welby, visita El Salvador, donde conocerá la cripta de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980. (texto) (foto)(video)

15:00h.- Utuado (Puerto Rico).- PUERTO RICO ARQUEOLOGÍA.- Reapertura de Museo del Centro Ceremonial Indígena de Caguana, el yacimiento arqueológico restaurado más importante de Puerto Rico. (Texto)

