Martes, 4 de junio de 2024 (07.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 4 jun (EFE).-

.- Washington/San Antonio (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar este martes una orden ejecutiva que le permitiría "cerrar la frontera" con México a la migración irregular si las detenciones superan un umbral concreto que aún está en discusión.

.- Ciudad de México.- La izquierdista Claudia Sheinbaum informa de sus próximos pasos tras vencer en las elecciones presidenciales de México con cerca del 60 % de los votos y obtener, posiblemente, una mayoría en el Congreso que le permita reformar la Constitución.

.- Roma (Italia).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, atienden a los medios tras una reunión bilateral en la que tratarán temas de G20 y reformas a la arquitectura financiera global en Roma, donde se encuentran para participar en un seminario en el Vaticano sobre la crisis de deuda de los países en desarrollo.

.- Berlín (Alemania).- Unos 780.000 jóvenes alemanes de 16 años están convocados por primera vez a las urnas para participar en unas elecciones europeas, para lo que las autoridades animan a este colectivo con iniciativas como carteles que comparan esta primera vez con "el primer amor" o el "primer beso".

.- Nueva Delhi (India).- El Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, lidera la tendencia votos en cerca de la mitad de los escaños en disputa según los resultados preliminares de la Comisión Electoral, una aparente victoria que sin embargo le deja muy por detrás de la mayoría de las encuestas.

.- Taipéi (Taiwán).- En Hong Kong continúa prohibida la vigilia anual en recuerdo de los fallecidos en Tiananmen, con lo que Taiwán será el único territorio de habla china que conmemorará la efeméride con un acto en el centro de Taipéi.

.- Phnom Penh (Camboya).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visita Camboya en un intento por acercar a la nación del Sudeste Asiático a los intereses de Washington.

.- Buenos Aires (Argentina).- Los sindicatos universitarios organizan dos jornadas de huelga en Argentina en protesta por su pérdida de poder adquisitivo, en medio de las negociaciones con el Ejecutivo de Javier Milei por los presupuestos adjudicados.

.- Montevideo (Uruguay).- La Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay presenta su Agenda para el Desarrollo 2025-2030, en un evento al que fueron invitados todos los precandidatos a la presidencia.

.- Tegucigalpa (Honduras).- Expertos internacionales debaten en un foro sobre las estrategias y políticas para proteger los derechos de la niñez y la erradicación del trabajo forzado infantil.

.- Pekín (China).- La sonda china Chang'e 6 despegó este martes de la Luna tras haber recogido muestras de su cara oculta por primera vez en la historia, informó hoy la Administración Nacional del Espacio de China.

.- Tokio (Japón).- Activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la mayor organización de derechos animales a nivel mundial, se concentraron este martes ante máquinas expendedoras de carne de ballena en Tokio para protestar contra su consumo.

.- Las Vegas (EE.UU.).- Entrega de los premios de la clasificación global "The World's 50 Best Restaurants" de 2024, que en su anterior edición coronaron al restaurante peruano Central como primero del mundo, seguido del español Disfrutar.

.- Berlín (Alemania).- Misa en recuerdo del activista ruso Alexei Navalny.

.- Damasco (Siria).- El ministro de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri, lleva a cabo una visita oficial a Siria.

.- Regensburg (Alemania).- Imágenes de las inundaciones en Alemania.

.- Clacton (R.Unido).- Nigel Farage, líder del partido Reform UK, da comienzo a su campaña electoral para las elecciones generales.

.- San Salvador (El Salvador).- El arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia anglicana, Justin Welby, visita El Salvador, donde conocerá la cripta de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 y mártir de la Iglesia católica salvadoreña.

.- Toronto (Canadá).- Tres adolescentes han descubierto en Dakota del Norte (EE.UU.) el fósil de un inusual dinosaurio Tiranosaurio Rex juvenil, al que han apodado Teen Rex, y cuyos restos pueden revelar detalles inéditos de la vida de esta especie de dinosaurio.

.- Londres (Reino Unido).- La carrera de la activista visual Zanele Muholi regresa al Tate Modern a partir de este jueves en una exhibición que fue cancelada por la pandemia con fotografías sobre empoderamiento y defensa de la diversidad de identidades frente a los prejuicios.

.- Florencia (Italia).- Durante el mes de junio, Florencia viaja hasta el siglo XVI, cuando era la cuna del mundo, gracias al 'Calcio Storico' (fútbol histórico), una batalla que enfrenta a cuatro barrios de la ciudad en un deporte sangriento que mezcla fútbol, rugby y lucha con el único objetivo de convertirse en el orgullo de los florentinos.

.- Rabat (Marruecos).- El escritor Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) reflexiona en una entrevista con EFE sobre la falta de confianza que, según dice, existe en América Latina y en Europa hacia la democracia y sobre los "monstruos" actuales, que no son otros que las personas diferentes, a las que intenta siempre retratar en sus novelas.

.- Lisboa (Portugal).- Ambiente en los alrededores del estadio José Alvalade de Lisboa, donde Portugal y Finlandia disputan un partido amistoso preparatorio para la Eurocopa.

