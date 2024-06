Karl-Heinz Rummenigge: "Pep Guardiola me dijo que Vincent Kompany es un entrenador apasionante"

El exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Consejo de Supervisión del Bayern de Múnich, advirtió al nuevo entrenador del equipo, Vincent Kompany, que "un año sin títulos ya es demasiado", aunque confesó que Pep Guardiola le comentó que es un técnico "apasionante". "Le deseo mucho éxito, porque si durante un año no se gana un título con el Bayern Múnich, ya es un año de más", afirmó el ex consejero delegado del Bayern, citado por el diario Bild, tras una reunión de directivos en la ciudad alemana de Bielefeld. Rummenigge reveló que Max Eberl, miembro de la junta deportiva del Bayern, está "convencido de este hombre relativamente joven y no muy experimentado", en referencia a Kompany. "Creo que tiene la filosofía adecuada. Le pregunté a Pep Guardiola, que lo tuvo como jugador durante mucho tiempo. Me dijo que está convencido de que es un entrenador apasionante", relató. "No hay que olvidar que el Bayern de Múnich juega un fútbol ofensivo y dominante. Él representa esta filosofía", añadió el exfutbolista alemán sobre el sustituto de Thomas Tuchel, que avanzó en febrero que no continuaría en el Bayern.

