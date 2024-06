Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

-- La Reina Letizia realiza un viaje a Guatemala para conocer el trabajo que la Cooperación Española desarrolla en el país mediante los proyectos de apoyo a infancia, juventud y género con especial incidencia en pueblos indígenas. Hasta el viernes 7 de junio . -- Fundación Vivofácil, el cineasta Rodolfo Montero y el sello Medialuna, estrenan en los cines Callao "La sociedad de la soledad". Pl. del Callao, 3. -- 09.00 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en 'La Mirada Crítica', de Telecinco; a las 13.30 horas, es entrevistada en 'Hoy por Hoy Burgos', de Cadena SER Burgos. -- 09.30 horas: Diálogo de Educación, organizado por COFAPA, con el Secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón. En el Espacio Bertelsmann. c/ O'Donnell, 10. Madrid. -- 09.30 horas: Rueda de prensa de Gasol Foundation y Grupo IFA con motivo de la renovación de la alianza de para la promoción de hábitos saludables entre la sociedad. En Espacio KOI (Universidad Camino Jose Cela - Campus Castellana). Calle de Juan Hurtado de Mendoza, 4. Madrid. -- 10.00 horas: Asociación Española de Fundraising (AEFr) celebra el XXII Congreso de Fundraising, que tendrá lugar en Madrid del 4 al 6 de junio. Hotel NH Ventas. -- 10.00 horas: La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presenta el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza en España', en la Sala Pérez Galdós del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21. Madrid). A las 12.00 horas, presentación en el Congreso. -- 10.00 horas: Acto de presentación de NASA SpaceAPPS Madrid 2024 en el Centro de San Blás, Salón de Actos (Madrid). -- 10.00 horas: Los sindicatos ANPE y SATSE presentan un estudio sobre los problemas de salud mental existentes en los centros educativos. En la sede de ANPE, en Carretas, 14. 5ºD. -- 10.00 horas: Encuentro con Moda re- para conocer las novedades de este proyecto de impacto ecosocial promovido por Cáritas. Calle de Embajadores, 76. -- 10.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Fundraising (AEFr) celebra el XXII Congreso de Fundraising, que tendrá lugar en Madrid del 4 al 6 de junio. Hotel NH Ventas. -- 10.00 horas: La Cámara de Comercio de España, la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, con el apoyo del Fondo Social Europeo, celebran la Final nacional del Premio Embajador del Año 2023. Cámara de España (C/ Ribera del Loira, 12) Madrid. -- 10.00 horas: Ciclo Esade - Fundación SERES sobre "El impacto de la inteligencia artificial en negocios responsables". Online. -- 10.30 horas: PACMA atiende a los medios de comunicación para presentar nuestra propuesta de instar a los municipios a reducir la violencia acústica de cara a la verbenas y fiestas populares del verano. Puerta del Congreso de los Diputados. -- 11.00 horas: Presentación del Himno que acompañará al Equipo Paralímpico Español en París 2024, con el compositor Lucas Vidal. Avenida de Manoteras, 24. -- 11.30 horas: Zurich Seguros presenta el estudio "Perspectivas y retos de la crianza actual en España". En las oficinas de Zurich Seguros en Madrid (P.o de la Castellana, 81). -- 11.30 horas: Desayuno informativo con Manolita Chen, premio Triángulo Rosa 2024. En la sede de COGAM, en C. de la Puebla, 9. -- 12.00 horas: Rueda de prensa de VOX sobre Zonas de Bajas Emisiones. En su sede nacional (C/Bambú, Nº 12). -- 12.00 horas: El Rey Felipe VI preside el Encuentro de Presidencias de Asociaciones de Universidades del Espacio Iberoamericano, organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en colaboración con el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), que acoge la celebración de su XXIII Pleno los días 4 y 5 de junio. En la sede del Instituto Cervantes (entrada calle Barquillo, 4). -- 12.00 horas: Fundación Naturgy celebra la gala de entrega de premios de la V edición del Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético. Avenida de América, 38. -- 14.30 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a la reunión del Patronato de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD), en la sede del Banco Santander. -- 16.00 horas: Pleno en el Senado, con preguntas sobre permisos parentales, agresiones sexuales e interpelaciones sobre trata de seres humanos. -- 18.00 horas: En Madrid, el Rey preside la entrega los Premios FIES de Periodismo de las ediciones XXXII, XXXIII y XXXIV en el Palacio de la Zarzuela. -- 20.00 horas: En Madrid, Fundación Línea Directa celebra la XXI edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial. En La Estación - Gran Teatro Príncipe Pío (Cuesta de San Vicente, 44). -- 18.00 horas: El Rey preside la entrega los Premios FIES de Periodismo de las ediciones XXXII, XXXIII y XXXIV en el Palacio de la Zarzuela. -- 20.00 horas: Fundación Línea Directa celebra la XXI edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial. En La Estación - Gran Teatro Príncipe Pío (Cuesta de San Vicente, 44).

Compartir nota: Guardar Nuevo