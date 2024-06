Teatro de lo Inestable cierra su triología con el estreno de 'La odisea de aquellas vidas'

Teatro de lo Inestable estrena del 6 al 16 de junio su última creación: 'La odisea de aquellas vidas', la obra con la que Jacobo Pallarés cierra su triología sobre 'La Odisea' de Homero. El espectáculo girará en septiembre y octubre por Suiza, Uruguay, Argentina y Chile y, a partir de noviembre, recalará en España hasta su reposición en enero de 2025 en la sala de València. La obra toma como punto de partida el relato de las personas migrantes que tienen que pasar por el desierto de Túnez en busca de una vida mejor. El texto es de autoría iberoamericana escrito por Iria Márquez, Jacobo Pallarés, Carla Zúñiga e Ignacio Tamagno, según ha informado la sala en un comunicado. La obra, por tanto, ha sido un proceso colectivo de escritura y composición a ocho manos y tres países, cada uno con sus referentes, variantes, contexto migratorio e imaginario sobre el clásico de 'La Odisea'. Este tercer capítulo de la trilogía odisíaca de Jacobo Pallarés mantiene el trabajo en escala y la manipulación de objetos iniciado de la mano de 'Los Reyes del Mambo' en 2018 en el espectáculo 'Family(es)'. El director del espectáculo, Jacobo Pallarés, ha asegurado que la obra se sitúa en un "lento caminar de muchos seres que andan perdidos por los caminos en busca de casas que ya no están, de hogares nuevos que ya no están, de un mundo mejor que le levanta muros y coloca desiertos y cocodrilos entre medio para que no consigan nunca sacar a los occidentales de su confort". En esta tercera obra aparece como protagonista un cocodrilo como un ser que "siempre ha estado ahí, vigilante, aterrador, escondido entre los manglares para hacerse con las presas que se pierden entre la selva, en los ríos, en los desiertos". "PECULIAR, DENSA Y POÉTICA" En 'La odisea de aquellas vidas', la creación en escena es el punto de partida de la dramaturgia, no solamente a manos de los tres intérpretes, sino también de dos figuras performativas. Entre todos van transforman el espacio escénico, mientras la música continúa en primer plano. Una nana recorre toda la obra desde la saeta y el cante jondo, con texturas y matices que desembocan en la incorporación de momentos de baile como el fandango y flamenco. Además, el lenguaje audiovisual actúa como canal con el que contar un relato y conformar una dramaturgia visual "peculiar, densa y poética". Todo ello, mediante la incursión en escena del lenguaje audiovisual con proyecciones y cámara de vídeo en directo. En paralelo, el texto abarca toda la pieza y arrastra todo el desarrollo del espectáculo huyendo, siempre, del silencio. El estreno de la última creación de Teatro de lo Inestable cuenta en el elenco con Lucía Poveda, Arantxa Cortés y Juan Andrés González, quien también es el autor de las canciones. Junto con Nuria Albelda y Jacobo Pallarés como operadores de cámara en escena. Al equipo creativo se suman Alejandra Mandli en la dirección de actores, 'Los Reyes del Mambo' en la creación del espacio escénico, Diego Sánchez en el diseño de iluminación, Aurora Diago en videocreación, Marta Rubio y Esther Pedrós en producción, entre otros. GIRA INTERNACIONAL La primera parada internacional de la obra de Teatro de lo Inestable será en septiembre en Le Galpon (Suiza). Durante todo el mes de octubre, este espectáculo estará de gira internacional en Uruguay, Argentina y Chile con un total de 12 funciones en teatros como Teatro Biobío de Concepción, uno de los espacios escénicos más grandes del contexto latinoamericano. 'La odisea de aquellas vidas' también saldrá de gira por diferentes ciudades españolas en noviembre en teatros como Ártika de Vigo y Nau Ivanow de Barcelona, hasta su reposición en enero de 2025 en Espai Inestable. Con este espectáculo, Teatro de lo Inestable celebra el 26 aniversario de la compañía y será el número cuarenta y dos que se estrene desde su constitución en 1997, a raíz del grupo de teatro universitario. Teatro de lo Inestable ha representado su trabajo sobre las tablas de más de veinte ciudades de España y en varios países europeos como Portugal, Italia, Alemania y Noruega, y de Latinoamérica como Chile y México.

