El CIS mantiene al PSOE en cabeza aunque ve recortada su ventaja de cinco a tres puntos en sólo quince días

La segunda encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones europeas del 9 de junio, dada a conocer este lunes, mantiene en cabeza al PSOE con una ventaja de alrededor de tres puntos, dos menos que el sondeo de mayo con el que se abrió la campaña. En concreto, el PSOE aparece con una estimación de voto que va del 31,6 al 33,2l%, mientras que al PP se le atribuye un respaldo de entre el 28,3 y el 30,5%. En tercer lugar repite Vox, con un respaldo de entre el 9,9 y el 11%, y detrás aparece Sumar con una horquilla del 5,4 al 7,1%. La quinta plaza es para la agrupación "Se acabó la fiesta" del comunicador Luis 'Alvise' Pérez Fernández, que con un 4,9 a 5,7%, supera a la coalición Ahora Repúblicas de ERC, Bildu y BNG y a Podemos. La encuesta se basa en 7.491 entrevistas telefónicas realizadas entre el 23 y el 30 de mayo, en plena campaña electoral, con un margen de error 1,2 puntos. Es una segunda oleada del sondeo que presentó antes de iniciarse la campaña y que se hizo dos semanas antes, del 8 al 17 de mayo. Según el CIS, el PSOE ha perdido uno o dos puntos en estas dos semanas, pues en la primera encuesta contaba con un apoyo de entre el 32,8 y el 35,2% y ahora está entre el 31,6 y el 33,2%. Hace cinco años los socialistas ganaron las elecciones europeas con un 32,86%. Por el contrario, el PP sube diez puntos desde el 20,15% de las europeas de 2019 y también ha crecido medio punto con relación a la primera encuesta, pues ha pasado de una horquilla de 27,9 a 30,2% a otra del 28,3 al 30,5%. Es decir, la ventaja del PSOE se ha visto recortada desde los cinco puntos de mediados de mayo hasta los tres puntos de la actualidad. SUBEN PP Y VOX Y BAJA EL PSOE Esta segunda encuesta preelectoral no aporta asignación de escaños, pero todo apunta a que los dos grandes partidos podrían estar cerca del empate. Si hace quince días el PSOE sacaba entre tres y cuatro diputados al PP con sus cinco puntos de ventaja (21-24 frente a 18-20 de los 'populares'), ahora con sólo tres, habiendo más apoyo al PP y menos al PSOE, el reparto de escaños estaría más ajustado. También crece Vox, que se consolida en la tercera plaza. Si hace quince días estaba entre el 8,6 y el 10,1%, en esta nueva encuesta ha subido a una horquilla del 9,9 al 11%, con lo que debería estar por encima de los cinco o seis escaños que se le atribuían a mediados de mayo. Hace cinco años Vox se estrenó en Estrasburgo con un 6,21%. En cuarta posición aparece Sumar, con una estimación de voto de entre el 5,4 y 7,1%, similar a la de dos semanas antes, cuando el CIS les asignaba cuatro diputados. Y la sorpresa la da la agrupación de electores "Se acabó la fiesta" que lidera el comunicador Luis 'Alvise' Pérez Fernandez, uno de los promotores de las manifestaciones contra el PSOE en Ferraz, que ahora sube hasta el cinco por ciento (4,9-5,7%), el doble de lo que el CIS le daba hace 15 días, cuando le otorgaba uno o dos escaños. Esa nueva lista supera a la coalición Ahora Repúblicas de ERC, Bildu y BNG (3,7-4,1%) y también a la lista de Podemos que encabeza la exministra Irene Montero, a que se le atribuye un respaldo de entre el 3,6 y el 3,9%. El resto de formaciones no llega ni al 2%: Junts se queda en un 1,5 ó 1,6%; la coalición CEUS del PNV y CC está entre el 1,0 y el 1,3% y podría quedarse fuera del Parlamento Europeo, y Ciudadanos, que fue el tercer partido de España en las anteriores europeas, se desploma hasta una horquilla del 0,7 al 1,2%, la mitad de lo que se le calculaba hace quince días. El CIS no menciona ni a Izquierda Española ni a la coalición Existe de los partidos locales de la España Vaciada, y sólo recoge un epígrafe 'Otros partidos' al que asigna entre el 2,8 y el 3,3%. ENTRE UN 20 Y 30% DE INDECISOS Eso sí, en la encuesta se ve que un tercio de los encuestados aún duda a quién votar, el 31% frente al 66,7% que ya lo tiene claro. Y ante la pregunta directa de a quién votarían si mañana mismo fueran las elecciones, un 19,2% asegura que no lo sabe y otro 4,3% prefiere no contestar. En cuanto a la valoración de líderes, la vicepresidenta tercera y candidata socialista lidera todas las clasificaciones: es la mejor puntuada y la única que aprueba (5,20 puntos de nota media) y es la que se ve mejor preparada y que inspira más confianza con un 28% de las respuestas, frente a una media del 19% y una nota de 4,47 puntos de la exministra Dolors Montserrat, cabeza de lista del PP. Los peor valorados son los cabezas de lista de Junts, Toni Comín, y de ERC, Diana Riba, con 2,35 y 2,66 puntos, respectivamente. 'Alvise' les supera con una nota media de 3,11.

