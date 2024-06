Carlos Alcaraz arrolla a Auger-Aliassime y avanza a cuartos en París

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y único sobre tierra batida, después de doblegar este domingo por la vía rápida al canadiense Félix Auger-Aliassime (6-3, 6-3, 6-1), un resultado que le garantiza estar por tercera vez consecutiva en la antepenúltima ronda del 'grande' francés. En una nueva jornada en la Philippe Chatrier, la desconexión inicial obligó al murciano a responder ya desde muy pronto. En el primer juego, una doble falta sirvió al norteamericano, al resto, la oportunidad de ponerse por delante, algo que no desaprovechó con una gran derecha paralela. Sin embargo, Alcaraz reaccionó con un 'contrabreak' que devolvió la igualdad al luminoso. Hasta seis bolas de rotura desperdició antes de sacar partido de la séptima, con la se puso 5-3, tras un larguísimo intercambio de 24 goles, para liquidar el parcial inaugural posteriormente con su servicio. El español ya se había liberado, y ya no volvió a pasar apuros, aunque le costó acabar con la resistencia del número 21 del ranking ATP. Quebró el saque de su adversario en el quinto juego de la segunda manga (3-2) antes de que el partido se detuviese para que Auger-Aliassime fuese atendido de molestias en la cadera. Ya en el noveno juego, con un passing de revés cruzado, firmó otro 'break' que le dio el triunfo en el set. Alcaraz ya había metido la directa y no tardó en demostrarlo en el parcial definitivo, donde solo permitió al canadiense ganar uno de sus saques antes de poner fin a la contienda después de dos horas y 19 minutos de juego y asegurar la victoria número 22 de la temporada. Ahora, el de El Palmar, ganador del US Open 2022 y de Wimbledon 2023, se verá las caras con el griego Stefanos Tsitsipas, finalista del 'grande' parisino y que remontó este mismo domingo su duelo de octavos frente al italiano Matteo Arnaldi (3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2).

