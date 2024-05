Paula Badosa remonta a Putintseva y se cita con Sabalenka en tercera ronda de Roland Garros

La tenista española Paula Badosa avanzó este jueves a la tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año y que se disputa en la superficie de tierra batida, tras remontar a la kazaja Yulia Putintseva e imponerse en tres sets (4-6, 6-1, 7-5) en un partido que se vio interrumpido por la lluvia y que se alargó por más de dos horas. La actual número 139 del mundo mostró ante Putintseva un gran nivel de juego, sobre todo tras la reanudación del partido por el parón por la lluvia que no da tregua en París, rehaciéndose a un encuentro que se le había puesto cuesta arriba después del primer parcial. Así, por segundo partido consecutivo la española mostró que está tratando de recuperar poco a poco la mejor versión de su tenis, tanto a nivel de juego, con un revés demoledor a partir de la segundo manga, como en el aspecto mental. El arranque de partido no fue cómodo para Paula Badosa, que veía como su rival le complicaba cada turno de saque debido a que sus primeros apenas hacían daño, unas malas sensaciones que se confirmaron en el tercer juego, cediendo su servicio. A pesar de ello, la española fue capaz de sobreponerse logrando dos 'break' consecutivos y un 4-2 favorable. Sin embargo, como le sucediese ante la inglesa Katie Boulter, una reacción de carácter de Putintseva en forma de cuatro juegos consecutivos le dio la primera manga. Le volvía a tocar remontar a la gironí y empezó a hacerlo en un segundo set en el que arrasó. Rápidamente se colocó con 2-0 favorable en el marcador, justo antes de que la lluvia comenzara a arreciar sobre París, provocando el parón en el partido. Un paso por vestuarios de casi una hora de duración que no desestabilizó a la española que, con un primer servicio más incisivo y un revés espléndido, no dio opción a Putintseva y se llevó el segundo set con un contundente 6-1. Mucho más dura sería la manga definitiva que estuvo marcada por la efectividad de los servicios. Tan solo seis puntos al resto consiguieron entre ambas --dos Badosa y cuatro Putintseva-- en los primeros nueve juegos. Así, la kazaja mandaba en el marcador por 5-4, restando para cerrar el encuentro, un momento clave en el que Badosa, recordando a la que no hace tanto llegó a ser número dos del mundo, exhibió su mejor tenis. Primero sacó adelante un servicio complicado para posteriormente, en su primera oportunidad en la tercera manga, romper el saque de su rival para cerrar el partido con un juego en blanco al saque. Avanza de esta manera Paula Badosa por tercera vez en su carrera a la tercera ronda del 'Grand Slam' parisino, donde le espera su amiga y una de las grandes favoritas a hacerse con el título, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se deshizo por un doble 6-2 de la japonesa Moyuka Uchijima en poco más de una hora de partido. Poco después, Badosa se quedó como única representante española en el cuadro femenino individual con la derrota de Cristina Bucsa ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, quien fue incapaz de sacar su tenis en una clara derrota por 6-1, 6-4.

