Froilán habla más claro que nunca sobre su vida

Froilán ha regresado a España unos días y como no podía ser de otra manera se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de una jornada taurina al igual que ha hecho su madre, la Infanta Elena. A la salida, el joven atendía a la prensa con esa buena sintonía que ahora le caracteriza ha respondido a las preguntas sobre toda su familia... pero antes que nada, ha reafirmado las palabras de su hermana cuando le confesaba a Vicky Martín Berrocal en su podcast que su hermano era su mejor amigo. "Hombre, es mi hermana ¿no?" respondía el joven y se sorprendía cuando se enteraba de que podría participar en una serie por primera vez: "Primera noticia, siempre me dais vosotros las primicias" y evitaba desvelar si conocía la información: "No sé, pregúntaselo a ella". En cuanto a su vida en Abu Dabi, Froilán nos confesaba que no tiene planes de volver a España: "no, yo estoy muy tranquilo allí, la verdad" y dejaba claro que los rumores sobre una posible vuelta son falsos porque "ahí sigo" y "muy contento". Además, en cuanto a su vida sentimental, el joven se ruborizaba al escuchar que podría estar enamorado: "¿Enamorado? no, no la verdad" y comentaba que su compañía solamente es una amiga: "Es mi amiga, no es nada más, muy amiga mía, pero vosotros os dedicáis a poner cosas en boca de la gente que no es". Debido a la buena sintonía con la prensa, le preguntábamos por su prima, la Princesa Leonor, y nos reconocía que está haciendo una gran labor: "La verdad que sí", desvelándonos que está muy orgulloso de ella: "Mucho" y añadía: "Orgulloso de toda la familia". Eso sí, cuando le comentábamos el noviazgo de su prima Irene Urdangarin con Juan Urquijo, Froilán se mostraba un poco más tenso y contestaba rotundo: "No lo sé, llevo mucho tiempo fuera".

