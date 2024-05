Viernes, 24 de mayo de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

La CIJ exige a Israel detener la ofensiva en Rafah, permitir investigar por genocidio y acceso de la ayuda

La Haya (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este viernes a Israel “detener inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah (sur de Gaza), ordenó “garantizar el acceso sin impedimentos” a la Franja de “cualquier misión” que busque investigar las denuncias por genocidio contra las autoridades israelíes e instó a "mantener abierto" el acceso para suministrar servicios básicos y asistencia humanitaria "urgentemente necesarios" para la población palestina de la Franja. Se trata de medidas cautelares que fueron votadas por un panel de 15 jueces y aprobadas con 13 votos a favor y dos en contra.

Israel intensifica sus ataques en Rafah poco después de conocer el fallo de la CIJ

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en varias zonas de la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, poco después de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que precisamente se le exige la detención "inmediata" de su ofensiva en esta urbe fronteriza con Egipto. "Aviones de ocupación israelíes lanzaron un violento bombardeo contra varias zonas de la ciudad de Rafah. El bombardeo tuvo como objetivo las calles y viviendas de ciudadanos en el centro del campamento de Shaboura en Rafah, provocando víctimas entre los ciudadanos", informó la agencia palestina de noticias Wafa.

Egipto presenta a Israel una propuesta de tregua. Rescatados cuerpos de tres rehenes

El Cairo/Jerusalén (EFE).- Egipto ha presentado a Israel una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza con concesiones sobre el número de rehenes vivos que serán liberados por parte del grupo islamista Hamás, según dijo a EFE una fuente egipcia. Es la misma propuesta reciente de tres fases pero aumenta el número de rehenes a cambio de una "calma permanente" en la Franja, entre otros elementos. Del plan se sabe después de que el Ejército israelí rescatara los cuerpos de tres rehenes, un israelí, un brasileño-israelí y un mexicano-francés, y cuando reabre parcialmente el departamento de diálisis del hospital Al Shifa, el mayor de Gaza.

UCRANIA GUERRA

Putin pide reanudar negociaciones con Ucrania. Kiev dice que es porque Putin teme éxito de cumbre suiza

Moscú/Kiev (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró partidario de reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, aunque expresó sus dudas sobre la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, cuyo mandato expiró el pasado 20 de mayo. Putin llamó a Ucrania a volver a la mesa de negociaciones, aunque advirtió que éstas deben tener como objetivo final "la firma de documentos jurídicamente vinculantes". El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, atribuyó esa disposición de Putin al supuesto temor del gobernante ruso a que triunfe la Cumbre de Paz impulsada por Ucrania que se celebrará en Suiza en junio.

HUTÍES ATAQUES

Los rebeldes hutíes reivindican tres ataques contra barcos en los mares Rojo, Arábigo y Mediterráneo

Saná (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este viernes tres ataques contra buques que navegaban en los mares Rojo, Arábigo y Mediterráneo. La primera operación tuvo como objetivo el barco MSC ALEXANDRA, que salió a finales de abril del puerto español de Valencia con bandera de Panamá, cuando navegada por el mar Arábigo con destino Abu Dabi. La segunda, contra el barco YANNIS, de la Compañía Marítima Griega de Eastern Mediterranean Maritime, cuando cruzaba el Mar Rojo. La tercera operación fue contra el barco ESSEX, que navegaba el Mar Mediterráneo.

ESPAÑA BANCOS

El banco español BBVA pide permiso para lanzar opa sobre Banco Sabadell. Crearía el tercer banco europeo

Madrid (EFE).- El BBVA pidió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española su autorización para lanzar la oferta pública de adquisición de acciones del Banco Sabadell, con la que aspira a tomar el control de esta entidad bancaria para su posterior fusión. El grupo bancario español presentó la solicitud con la que espera tener el visto bueno del supervisor bursátil a la operación anunciada hace dos semanas. Propone a los accionistas del también español Banco Sabadell un canje de títulos a razón de uno del BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Su intención es fusionarse para crear el tercer mayor banco de Europa.

HAITÍ CRISIS

Asesinan en Haití a tres misioneros estadounidenses

Puerto Príncipe/Washington (EFE).- Tres misioneros estadounidenses murieron a manos de individuos armados que atacaron un orfanato que alberga a decenas de niños en Lison 49, en Plaine, al norte de Puerto Príncipe, bajo el control de bandas armadas desde hace varios meses, confirmó este viernes la organización Misiones en Haití. Dos de ellos son la hija y el yerno del legislador del estado estadounidense de Misuri, Ben Baker, según informó este viernes el propio político a través de redes sociales. Haití vive una espiral de violencia con matanzas, ataques, violaciones y secuestros a manos de esas bandas, una situación agudizada desde finales de febrero pasado.

AMÉRICA DERECHOS HUMANOS

América Latina denuncia ante CorteIDH la responsabilidad climática de los países más ricos

Brasilia (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró este viernes una sesión sobre el impacto del cambio climático en las sociedades, en la que América Latina volvió a denunciar la "responsabilidad" del mundo desarrollado frente a ese fenómeno. La audiencia es parte del proceso abierto a instancias de Colombia y Chile, que han solicitado a la corte una "opinión consultiva" sobre la responsabilidad de los Estados en las violaciones de los derechos humanos derivadas del cambio climático. Las audiencias continuarán la semana próxima en Manaos para escuchar testimonios de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas.

EEUU ELECCIONES

Trump contará con Nikki Haley "en su equipo" si es elegido presidente

Nueva York (EFE).- El exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021) aseguró que contará con la exembajadora de EE.UU. ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, si resulta vencedor de las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre. Las palabras de Trump sobre la que fuera su última rival interna en la carrera por la Presidencia llegan un día después de que ésta declarara públicamente que votará por el expresidente porque, "aunque no es perfecto", un segundo mandato del demócrata Joe Biden "sería una catástrofe", aseguró.

FESTIVAL CANNES

Rasoulof se cuela como favorito de la Palma de Oro de Cannes, junto a Baker y Audiard

Cannes (Francia) (EFE).- El iraní Mohammad Rasoulof presentó este viernes en el Festival de Cannes 'The Seed of the Sacred Fig' e inmediatamente se situó como uno de los grandes favoritos a la Palma de Oro, junto a Sean Baker, con 'Anora', y Jacques Audiard, con 'Emilia Pérez'.La película de Rasoulof es una dura crítica a la represión y la falta de libertad en Irán a través de la historia de la familia de un juez de instrucción que aplica en su casa las mismas normas autoritarias que en su trabajo. Se desarrolla en la época de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, en 2022, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. EFE

int-jam