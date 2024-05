Victoria Federica reaparece deslumbrante tras salir a la luz su proyecto más arriesgado: ¡Debuta como actriz!

Victoria Federica no deja de sorprendernos. Tras consolidarse como una de las influencers más populares de nuestro país y en un reclamo con el que todas las marcas quieren contar, la sobrina de Felipe VI daba un paso más en su camino hacia la fama fichando a principios de 2024 por uno de los programas de más audiencia de la pequeña pantalla, 'El Desafío', en Antena 3. Y aunque todavía tendremos que esperar unos meses para verla en acción, todo apunta a que la experiencia de trabajar en televisión le ha encantado. Y lejos de quedarse ahí, ha decidido emprender el proyecto más arriesgado e inesperado de su vida, ¡va a ser actriz! Tal y como ha revelado en exclusiva la revista 'Semana', Victoria Federica da el salto al mundo de la interpretación y participará en una serie de televisión que todavía está en "fase de desarrollo". El secretismo es absoluto y se desconoce si tendrá un personaje protagonista o se tratará de un papel secundario, pero lo que sí apunta la publicación por fuentes de total credibilidad es que la hija de la infanta Elena no ha tenido que pasar por ningún casting como el resto de actores, sino que le ofreció este ilusionante reto directamente. Como era de esperar, la nieta del Rey Juan Carlos no se ha pronunciado sobre su soprendente e inesperada faceta de actriz en su reaparición en el desfile de Louis Vuitton en Barcelona, pero su sonrisa y su actitud radiante demuestran que está encantada con su nuevo proyecto. Codeándose con celebrities de la talla de Ana de Armas, Sophie Turner, Jaden Smith, Phoebe Dynevor, Jennifer Conelly, Ester Expósito, Chloe Grace Moretz o Eugenia Silva, Victoria posó como una verdadera estrella acompañada de su amigo y estilista Carlos Delltel, con el que se mostró de lo más cómplice. Para la ocasión, un look ideal con minivestido de Louis Vuitton en color negro con cuello tipo camisa con detalle de cadena de eslabones y bolsillos frontales en la falda, mocasines planos al tono y bolso de mano cuadrado de la maison francesa. Un desfile en el que Victoria coincidó con su padre, Jaime de Marichalar, con el que compartió sonrisas y confidencias dejando entrever que su familia la apoya en su decisión de lanzarse al mundo de la interpretación.