Jueves, 24 de mayo de 2024 (07.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 24 may (EFE).-

.- Gaza.- Cerca de un millón de personas se han visto obligadas en las últimas semanas a abandonar la ciudad palestina de Rafah por la ofensiva del Ejército israelí, mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu trata de reactivar las negociaciones para liberar a los más de 100 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás.

(foto)(vídeo)

.- La Haya (Países Bajos).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia este viernes sobre las medidas cautelares adicionales solicitadas por Sudáfrica contra Israel para evitar un genocidio en la Franja de Gaza.

(foto)(vídeo)

.- Kiev (Ucrania).- Ucrania pide a sus aliados desesperadamente más defensas aéreas y la posibilidad de atacar territorio ruso con armamento occidental ante los contantes bombardeos rusos contra la región de Járkov, donde Kiev afirma haber detenido el avance ruso.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Pekín/Taipéi (China/Taiwán).- El Ejército chino continúa este viernes los ejercicios militares que inició la víspera alrededor de Taiwán, y que en esta jornada incluirán "operaciones integradas dentro y fuera del archipiélago y prueba de las capacidades conjuntas de toma del poder".

(foto)(vídeo)(audio)

.- Quito (Ecuador).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comparece en la Asamblea Nacional para rendir su primer informe a la nación tras cumplir seis meses en el cargo, marcados por la lucha contra el crimen organizado y la crisis abierta con México por el asalto a su embajada en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.

(foto)(vídeo)

.- Londres (Reino Unido).- El anuncio de comicios anticipados en el Reino Unido ha acelerado la fuga en las filas conservadoras de diputados que no se presentarán a la reelección el próximo 4 de julio.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Stresa (Italia).- Los ministros de Finanzas de las siete mayores democracias del mundo (G7) debaten sobre el apoyo a Ucrania, el uso de los activos financieros rusos y las relaciones con China, en una reunión en la localidad italiana de Stresa en la que participa también como invitado el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Río de Janeiro (Brasil).- El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil ha emitido una alerta por tempestades, granizo y fuertes vientos para el viernes en el sur del país, en donde las inundaciones ya han dejado 164 muertos y 72 personas continúan desaparecidas.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad Juárez (México).- Una ola de secuestros provoca miedo entre los migrantes varados en la frontera norte de México, donde un informe de la Policía estatal de Chihuahua reveló que en los últimos 3 años han liberado a más de 1.700 indocumentados, que representan cerca de un tercio de las víctimas de este delito en el país.

(foto)(vídeo)

.- Washington (EE.UU.).- Robert F. Kennedy Jr., conocido como RFK Jr. y que se presenta a las elecciones de noviembre en EE.UU. como candidato independiente, da un discurso en la convención anual del Partido Libertario.

(foto)(vídeo)

.- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe en Berlín al nuevo primer ministro luso, Luís Monetenegro, para abordar la política europea.

(foto)(vídeo)

.- Tegucigalpa (Honduras).- El Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción de Honduras dará a conocer la sentencia contra tres personas declaradas culpables por irregularidades en la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

(foto)(vídeo)

.- Hanói (Vietnam).- Al menos 14 personas murieron y otras tres resultaron heridas en un incendio que se inició durante la noche en un edificio de Hanói, indicaron medios oficiales.

(foto)(vídeo)

.- La Paz (Bolivia).- El expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) en una entrevista con EFE dijo que es "urgente" modificar la Constitución del 2009, impulsada por el expresidente Evo Morales (2006-2019), para "transformar" un modelo judicial que está en crisis y cambiar el proceso de las elecciones judiciales.

(foto)(vídeo)

.- Caracas (Venezuela).- El salario mínimo en Venezuela, de menos de cuatro dólares mensuales, entra en la campaña electoral con promesas de candidatos que hablan sobre la necesidad de aprobar aumentos exponenciales, una idea inviable -según economistas- por el costo que representaría para un Estado cuyos ingresos han mermado.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- Sin la aprobación de la 'ley bases' y sin la foto de unión con los gobernadores provinciales, el Gobierno de Javier Milei celebrará este sábado un descafeinado Día de la Patria, que el mandatario anhelaba que fuera un pacto de 'refundación nacional'.

(vídeo)

.- Ciudad de Panamá.- La competencia Fuerzas Comando 2024, en la que participa una veintena de Ejércitos de a región, concluye este viernes y se espera que cuente con la presencia de la titular del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, general Laura Richardson.

(foto)(vídeo)

.- Chiloé (Chile).- Un conjunto de iglesias de madera declaradas Patrimonio Mundial, leyendas populares sobre brujos y criaturas míticas, preparaciones gastronómicas ancestrales y más de 250 variedades nativas de papas: Chiloé es un archipiélago de una riqueza cultural única que busca posicionarse como destino de turismo rural.

(foto)(vídeo)

.- Bogotá (Colombia).- El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana de las Naciones Unidas realiza una rueda de prensa en Bogotá tras su visita a Colombia.

(foto)(vídeo)

.- Bogotá (Colombia).- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentan el estado de la Seguridad Alimentaria en Colombia, que el año pasado mostró que casi un tercio de los hogares colombianos, el 28,1 %, vivía en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada en 2022.

(foto)(vídeo)

.- Nueva Delhi (India).- La India se prepara para celebrar la sexta fase de las elecciones generales, cuyos resultados se darán a conocer el 4 de junio.

(foto)(vídeo)

.- Tokio (Japón).- El índice de precios al consumo (IPC) de Japón subió un 2,2 % interanual en abril, el trigésimo segundo mes consecutivo de avance del indicador, que lleva ya más de dos años por encima de la meta inflacionaria del 2 % del Banco de Japón (BoJ), según los datos gubernamentales publicados este viernes.

(foto)(vídeo)

.- Lisboa (Portugal).- Taylor Swift celebra esta noche su primer concierto en la capital lusa, donde actuará también el sábado y donde ya se han empezado a congregar miles de fans de todo el mundo para ver la actuación de la cantante estadounidense.

(foto)(vídeo)

.- Cannes (Francia).- Proyección de gala de la película 'The Seed of the Sacred Fig', del cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que huyó hace unos días de su país tras ser condenado a ocho años de prisión, y que asistirá en Cannes a la presentación de su filme.

(vídeo)

.- Cannes (Francia).- Rueda de prensa del equipo de la película francesa 'L'amour ouf', opera prima como director del actor Gilles Lellouche.

(vídeo)

.- Lisboa (Portugal).- El arte africano y su diálogo con la diáspora están presentes en la séptima edición de ARCO Lisboa, dentro de los esfuerzos de la feria por descolonizar las expresiones artísticas y en medio del debate en Portugal sobre las reparaciones a las excolonias.

(vídeo)

.- Londres (Reino Unido).- La convención de cómics de Londres, la MCM Comic Con, reúne un año más a los fanáticos de las historietas, los videojuegos y el 'anime', que se visten de sus mejores galas para conmemorar obras culturales que han marcado la historia del audiovisual, como Star Wars o The Legend of Zelda.

(vídeo)

.- Miami (EE.UU.).- El cantante colombiano Camilo publica su nuevo disco de estudio, Cuatro', el sexto de su discografía y en el que rinde homenaje a los sonidos tropicales que marcaron su infancia y juventud.

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- Crónica del concierto del cantante español Rels B, parte de su gira "A new star".

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- Concierto de la reguetonera española Bad Gyal.

(foto)(vídeo)

.- Fez (Marruecos).- El guitarrista francés de flamenco Juan Carmona con su cuarteto junto a artistas de Marruecos, Siria, Irán, Egipto, Italia, Francia, Uzbekistán y Armenia inauguran el Festival de Música Sacra de Fez.

(vídeo)

.- Ciudad de Panamá.- Entrevista a la escritora nicaragüense Gioconda Belli en el marco del festival Centroamérica Cuenta, que se celebra en Ciudad de Panamá hasta el domingo.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad de Panamá.- Entrevista al escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya en el marco del festival Centroamérica Cuenta, que se celebra en Ciudad de Panamá hasta el domingo.

(foto)(vídeo)

.- Miami (EE.UU.).- El Museo de Ciencia Frost de Miami presenta 'Viaje al espacio', una muestra interactiva que explora lo que supone vivir y trabajar en el espacio.

(vídeo)

.- Berlín (Alemania).- Los aficionados de los cuatro equipos que participan este fin de semana en la Final Four de la Euroliga ya se encuentran en la capital alemana para animar a sus equipos en sus diferentes encuentros.

(vídeo)

.- Daca (Bangladesh).- Alrededor de 1000 mujeres volvieron a congregarse para participar en el Maratón de Mujeres de Daca, una cita anual en la que se pueden correr dos kilómetros y medio o 10.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

